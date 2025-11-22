El Mariscos Antón Cortegada fue un rodillo ante el Lleida, 87-64

Blanca Manivesa hizo cuatro robos y cinco asistencias en el partido ante las catalanas Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada logró su sexta victoria de la temporada en ocho jornadas al superar al Robles Lleida en el pabellón Sara Gómez 87-64 en un partido que encarriló en un gran segundo cuarto. Fue un triunfo holgado con una buena actuación coral (cinco jugadoras por encima de la decena de puntos), buena defensa, dominio del rebote y acierto en el tiro exterior (7/18 en triples).

Y eso que el partido empezó con intercambio de canastas hasta que ambos técnicos empezaron a mover los banquillos. Un triple de Horford permitió a las locales irse cinco arriba al final del primer período (21-16), iniciando una dinámica que se prolongó en el segundo. El Cortegada mantuvo su actividad defensiva, ya no concedió canastas fáciles, y en ataque encontró a sus interiores con ventaja debajo del aro. Un triple de Gara Jorge, el cuarto del Cortegada en el partido, le dio una máxima renta de 10 (28-18), forzando el tiempo muerto visitante. El equipo de Manu Santos no paró de fluir en su juego. A un gran robo y canasta a la carrera de una Horford inspirada le siguió el triple de Blanca y la diferencia siguió aumentando, 36-21. El Cortegada llegó a ponerse 20 arriba en un gran segundo cuarto, con buena defensa, corriendo y moviendo bien el balón, llegando al ecuador 45-27 con Loureiro y Horford como máximas anotadoras con 9 puntos cada una y nueve de sus jugadoras aportando puntos y rebotes en la estadística, dejando claro que la plantilla es mucho más larga de lo que puede parecer desde fuera.

Horford sacó a relucir su calidad y talento en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

Lleida reaccionó en el tercer cuarto, cuando se puso en zona y empezó con muchísimo acierto en el tiro. Las catalanas endosaron un parcial de 0-9 (45-36). Santos paró el partido. Contra la zona llegó el triple desde la esquina de Damaris, pero el Lleida mantuvo su puntería en ataque, con Iris Tribo “on fire”, por lo que volvió a verse por debajo de la decena. Cinco puntos seguidos de la MVP local, Cris, Loureiro, mitigaron la tentativa de remontada de las catalanas. La ventaja se estabilizó en la decena, 61-50 al final del tercer cuarto.

Y en el último el Cortegada se fajó en defensa y poco a poco fue aumentando la diferencia en el marcador para dejar la victoria sentenciada a falta de cinco minutos (75-54). Santos también hizo jugar a Adriana Caulonga, la décima jugadora que se sumó en la anotación local para acabar con 87 puntos, récord de la temporada para las arousanas y cifra que no alcanzaban desde hace cuatro años.

El equipo de Manu Santos sigue la estela de los colíderes Maristas e Ibaizabal, que le aventajan en una victoria, y el sábado jugará el derbi provincial en Pontevedra ante el Arxil (19.30 horas).

El equipo de Manu Santos empieza a mostrar el trabajo de las últimas semanas con la plantilla al completo Gonzalo Salgado