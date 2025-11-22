El Céltiga visita al Alondras en Moaña en un cruce de dinámicas opuestas

Santi Figueroa durante el último partido en casa ante el Lugo B Mónica Ferreirós

El Céltiga (4º con 19 puntos) visita en su exilio de Moaña este domingo a las 12 horas al Alondras (15º con 12 puntos) en un duelo que se presenta como un choque de dinámicas opuestas. Los locales, candidatos a priori a pelear por el play-off, llevan ocho jornadas sin ganar en las que solo han sumado tres puntos, mientras que el recién ascendido se presenta en el campo Iago Aspas con una extraordinaria racha de cinco victorias seguidas, un registro que ni siquiera consiguió el año pasado en liga en Preferente cuando fue subcampeón.

Luis Carro no tiene bajas, aunque hay varios futbolistas con molestias. “Llevamos toda la semana insistiendo en no confundirnos. Lo que conseguimos en el último mes fue a través de jugar cada partido a un nivel alto de exigencia y atención en lo defensivo. Y mañana tenemos que hacerlo así. Si pensamos que por las dinámicas de unos y otros va a ser fácil nos equivocaríamos completamente”, advierte el entrenador.

Y es que el Alondras tiene potencial suficiente para revertir su situación, de hecho comenzó la liga con tres victorias seguidas, y en su plantilla hay bastantes futbolistas con mucha experiencia en la categoría y también en superiores. “Todos pasan por dinámicas como las que están pasando ellos, de hecho a nosotros ya no pasó. Las dinámicas, cuanto más duran, más cerca está el momento en el que rompen”. El Céltiga tratará de que no sea hoy cuando eso ocurra. “Vamos a campo dificílismo ante un rival hecho para pelear por play-off”. Luis pone el foco en “leer el partido que se dé, los tenemos bastante visualizamos pero no tenemos muy claro que vayamos a encontrarnos al Alondras con el plan de juego de anteriores jornadas”. La atención y disciplina defensiva el atrevimiento de las últimas semanas para percutir en ataque y buscar el gol son las claves para los isleños, que sueñan con lograr una sexta victoria consecutiva.