Diario de Arousa

Deportes

El Boiro visita en horario matinal al “experimentado” y “sólido” Vilalbés

Prueba de madurez competitiva para el equipo de Jose Tizón en A Magdalena este domingo a las 12 horas ante un rival que les aventaja en sólo dos puntos

Gonzalo Sánchez
22/11/2025 13:38
Dani Nieto, enfermo durante la semana, es duda en los visitantes
Dani Nieto, enfermo durante la semana, es duda en los visitantes
Gonzalo Salgado

El CD Boiro (9º con 15 puntos) visita este domingo a las 12 horas en A Magdaelna al Racing Vilalbés (7º con 17 puntos) en un duelo que se presenta como una oportunidad para los visitantes de acercarse a la zona de play-off

El Vilalbés, tras encadenar cuatro victorias seguidas, lleva un mes sin ganar en el que perdió con el Somozas (0-2) y empató con Estradense, Compostela y Barco. Jose Tizón recupera efectivos, ya que están disponibles Samu Araujo, Iago Martínez y Bruno Campos. El técnico vigués tiene las dudas de Allyson, con molestias, y también de Dani Nieto, enfermo durante la semana. “Es una salida complicadísima porque ellos siempre están en los puestos altos y tienen muchísima experiencia”, comenta Tizón sobre el Vilalbés. “Aparte de tener calidad, compite muy bien porque son capaces de esperar su momento en el partido y son muy sólidos a nivel defensivo”. 

El Boiro deberá vigilar de cerca a Pablo Trigo, “uno de los mejores delanteros de la categoría, con muy buen desmarque y definición”, destaca Tizón, ya que es el máximo goleador del equipo de Lino Estévez con 6 tantos. “También tienen uno de los mejores porteros de la categoría”, en relación a Santomé, por lo que el Boiro no sólo deberá “hacer todo muy bien para poder ganar”, sino que deberá ser mejor en las áreas. Esta temporada, Alondras y Somozas ya fueron capaces de asaltar A Magdalena. 

