El Boiro visita en horario matinal al “experimentado” y “sólido” Vilalbés

Dani Nieto, enfermo durante la semana, es duda en los visitantes Gonzalo Salgado

El CD Boiro (9º con 15 puntos) visita este domingo a las 12 horas en A Magdaelna al Racing Vilalbés (7º con 17 puntos) en un duelo que se presenta como una oportunidad para los visitantes de acercarse a la zona de play-off.

El Vilalbés, tras encadenar cuatro victorias seguidas, lleva un mes sin ganar en el que perdió con el Somozas (0-2) y empató con Estradense, Compostela y Barco. Jose Tizón recupera efectivos, ya que están disponibles Samu Araujo, Iago Martínez y Bruno Campos. El técnico vigués tiene las dudas de Allyson, con molestias, y también de Dani Nieto, enfermo durante la semana. “Es una salida complicadísima porque ellos siempre están en los puestos altos y tienen muchísima experiencia”, comenta Tizón sobre el Vilalbés. “Aparte de tener calidad, compite muy bien porque son capaces de esperar su momento en el partido y son muy sólidos a nivel defensivo”.

El Boiro deberá vigilar de cerca a Pablo Trigo, “uno de los mejores delanteros de la categoría, con muy buen desmarque y definición”, destaca Tizón, ya que es el máximo goleador del equipo de Lino Estévez con 6 tantos. “También tienen uno de los mejores porteros de la categoría”, en relación a Santomé, por lo que el Boiro no sólo deberá “hacer todo muy bien para poder ganar”, sino que deberá ser mejor en las áreas. Esta temporada, Alondras y Somozas ya fueron capaces de asaltar A Magdalena.