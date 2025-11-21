Roberto Lázaro: “Adestrar ao Villalonga é unha gran responsabilidade”

Lázaro en su etapa en el club como ayudante de Ricardo Fernández Gonzalo Salgado

La directiva del Villalonga confía en una persona de la casa para tomar las riendas del primer equipo tras la destitución de Sera Pérez. Roberto Lázaro, a sus 37 años, regresa al club celeste, que defendió en su etapa de jugador, desde que era un niño y llegando a formar parte de la primera plantilla a las órdenes de Josiño Abalde y Gabi Leis, y en el que fue ayudante en la larga etapa de Ricardo Fernández y también la pasada temporada cuando llegó Alberto Mariano.

Junto al santiagués empezó este curso en el Noia, club del que se desvinculó hace algunas semanas por motivos personales para emprender su camino en solitario cuando le llegase una oportunidad. El destino ha querido que sea el equipo de su parroquia el que le dé esta opción, que asume “con moita responsabilidade” y también ilusión. “Estou moi agradecido porque é unha oportunidade que todo o mundo desexa, pero tamén é unha responsabilade grande porque coñezo o entorno, a xente e todo o mundo está volcado”.

Lázaro reconoce que no esperaba la llamada del club de su vida. “Colleume de sorpresa porque non houbo ningún tipo de comentario nin acercamento anterior. Chamáronme o luns pola noite e o martes pola mañán chegamos a un acordo”.

El Villalonga no anunció su fichaje hasta la noche del jueves porque Lázaro ha estado confeccionado su cuerpo técnico los últimos días. Tendrá como ayudante a otro exjugador de la casa, Jose Núñez, y a Toño Pana como entrenador de porteros, que también conoce el club. En las próximas horas se cerrará el preparador físico y, sin demasiado tiempo por delante, este domingo el cuerpo técnico debutará en el duelo en San Pedro ante el Sporting Celanova (17 horas), un recién ascendido que está dos puntos por debajo de los celestes.

El jueves Lázaro dirigió la primera sesión y se encontró a unos jugadores “con ganas de reivindicarse”. El mensaje del nuevo técnico se centra en restarles presión. “Eles están receptivos e tentaremos proporcionarlles todas as ferramentas para que só pensen en xogar”. Lázaro no mira la clasificación ni se fija objetivos a largo plazo. “Só pensamos no partido co Celanova. Non podemos facer ningunha revolución. Incidimos en que se liberen e se solten”. A Lázaro le gusta la plantilla, puesto que “adáptase a miña idea futbolística, de facer un xogo alegre con futbolistas de bo pe e boa toma de decisións. Ademáis é un plantel amplo e compensado, onde hai veteranía e xuventude”.

El nuevo entrenador se siente preparado para asumir este reto después de varias temporadas trabajando como técnico ayudante en Preferente y Tercera RFEF. “Levaba sete anos con Ricardo e Alberto, estar con eles foi como facer dous másters de fútbol, aprendín moito sobre xestión de vestiario, adestramentos, partidos...para mín foi unha gran aprendizaxe”. Ahora le toca volar solo.