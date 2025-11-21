El Portonovo se aísla de lo extradeportivo para visitar al Moaña y el Umia busca la sorpresa en Areas

Minso durante un partido Gonzalo Salgado

El Portonovo visita este domingo al Moaña (17.30 horas) en una semana marcada por la polémica en lo extradeportivo en Baltar. El técnico Minso Vidal deja claro al respecto que “no podemos despistarnos por el ruido que genera una mínima parte de los aficionados”. Minso considera que es algo que “no puede condicionarnos ni manchar la imagen del club y del equipo. Si queremos que nos respeten y que el club siga creciendo, no podemos alimentar esas situaciones”, sostiene.

La victoria ante el Valladares ha aumentado la confianza de la plantilla. “El día a día en general está siendo bueno y en eso es en lo que tenemos que confiar para salir de esta situación. A nivel anímico, el equipo está fuerte. Tenemos un vestuario muy unido y comprometido con lo que estamos construyendo”.

El Moaña también está en zona de descenso, con un punto más que los arlequinados. “Es un equipo competitivo, con jugadores con experiencia en la categoría, aunque ahora mismo no estén en su mejor momento”, explica el entrenador de los de Baltar, que tiene las dudas de Carlos Martínez, Lede y Brais Canario, cuya evolución marcará su disponibilidad para el partido.

Visita al segundo clasificado

El Umia, que puso fin con el empate ante el Moaña a una racha negativa de cinco derrotas seguidas, tiene una complicada salida el domingo al campo del segundo clasificado. Visita a las 16.30 horas al Areas, que está a tres puntos del líder Atios. Lino González no tiene bajas, en principio, para medirse a un rival que considera “muy fuerte en su campo”, ya que ganó cuatro partidos y sólo empató uno, ante el Cented Academy. “Tienen gente de calidad y dominan el ritmo del partido en un campo amplio y de hierba natural”.

El Umia deberá contrarrestar a un Areas con futbolistas que se asocian bien, destacando en ataque el ex de Céltiga y Villalonga Javi Vila, que lleva 4 goles. “Hay que adaptarse a las dimensiones y a la superficie, a las que no estamos acostumbrados”, reconoce el técnico de un Umia que entrena en Romai. “Estar juntos, trabajar a nivel defensivo y ser solidarios”, pide Lino, que espera, a partir de esos básicos, tener opciones a la contra.