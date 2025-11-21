El Club Xadrez Fontecamoa celebra este sábado su Torneo Social

El club vilagarciano batirá su record de jugadores federados la próxima temporada cedida

El Club Xadrez Fontecarmoa disputa este sábado su Torneo Social adaptado a las categorías de la próxima temporada 2026, como piedra de toque de la nueva competición que empezará en el mes de enero.

Será en el Centro Social de Fontecarmoa y participarán unos 120 jugadores del club, que esta próxima temporada rondará los 250 federados y pondrá en liza 16 equipos, a los que le habría que sumar los de 4ª División aún por configurar, llegando a una cifra récord en el club y por ende en el ajedrez gallego. La entidad contará con un club en División de Honor y otro en Preferente, dos en Primera División; cinco en Segunda y siete en Tercera.

El club cerrará la temporada el próximo sábado día 29 en el Auditorio Municipal con la celebración del Open McDonalds, última prueba del Circuito Promoción, y la Gala de Premios de la Federación Gallega, que como viene siendo habitual, se celebra todos los fines de temporada en la capital arousana.