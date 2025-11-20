Noel Chaves: “Fue un acierto venir al Cambados. Con confianza, las cosas salen”

Noel durante un partido en Burgáns Gonzalo Salgado

Noel Chaves participó el martes en Narón en una nueva sesión con la Selección Gallega UEFA, que hoy dará a conocer la lista definitiva para la fase nacional de la Copa de Regiones que disputa el último fin de semana de este mes de noviembre en Palencia ante Andalucía y Castilla y León. En esta convocatoria tiene muchas opciones de estar el joven cambadés, que ha sido un fijo en todos los entrenamientos del seleccionador Manolo García.

Noel, en su segunda temporada sénior, es el jugador de campo que más minutos ha disputado con el CJ Cambados en Tercera RFEF hasta la fecha (919), el doble de lo que jugó la temporada pasada en todo el curso en el Arosa. “Fue un acierto venir al Cambados”, reconoce. En Vilagarcía querían que siguiese, pero entrenar por las mañanas era incompatible con sus estudios, por lo que no tuvo mucho que pensarse cuando mostró interés el club de Burgáns, que fue el más rápido en moverse en el mercado, ya que una vez firmado también llamaron a su puerta otros equipos de Tercera como Somozas o Estradense.

Noel Chaves está brillando en su vuelta a casa, donde se inició futbolísticamente hasta que el Celta se lo llevó a mitad de temporada en su segundo año infantil, cuando no paraba de hacer goles. Llevaba ya varios años en el radar de A Madroa, a donde acudía a entrenar cada semana. En Vigo estuvo cinco campañas, jugando de lateral y carrilero zurdo, pero en el último año juvenil le abrieron la puerta de salida. Reforzó al Arosa en División Honor, volviendo a posiciones de ataque, y marcó 10 goles.

Ahora ha trasladado esa versión al Cambados en Tercera RFEF, ya que es un fijo para Pénjamo, que el domingo por primera vez no lo alineó de cara para dosificar las cargas por todo el trajín que lleva con la selección las tres últimas semanas, sin apenas descanso. “Me está dando mucho confianza, cuando uno tiene confianza, salen las cosas”, explica el futbolista, que está actuando en la mediapunta y de extremo derecho.

“El partido en Barbadás es muy importante, los podemos dejar a 9 puntos” Noel Chaves

La buena temporada de Noel se traslada también al equipo, que está compitiendo mucho mejor de lo esperado. “El fútbol no funciona por nombres, sino por el funcionamiento como equipo. El míster nos transmite muy bien el mensaje que quiere y es algo que se puede ver, somos el tercer equipo menos goleado. Todo el mundo aporta, defiende y presiona. Esa es nuestra clave”, explica.

Con 13 puntos después de 11 jornadas, el CJ Cambados está en mitad de la tabla con 5 puntos de colchón sobre el descenso directo. El domingo visita en Os Carrís al Barbadás (16.30 horas), en un partido “muy importante”, ya que de ganar dejaría a los ourensanos 9 puntos por detrás con el primer tercio del calendario rebasado. “Sabemos que es un campo complicado, ancho pero corto”, explica Noel. “Hay mucho juego directo y el balón llega rápido a las áera. Es un partido para teneer mucha concentración”.

El Cambados se juega en Os Carrís la tranquilidad a medio plazo. “Esta liga es muy competida, en todas las jornadas hay muchos empates. Ganar dos partidos seguidos es complicado”.

Noel durante el partido en casa ante el Viveiro Gonzalo Salgado

El papel de Roberto Pazos

"El ambiente en el vestuario es muy bueno y se nota muchísimo la presencia de Roberto Pazos", destaca Noel. "Con 44 años, a pesar de que no juega, siempre está haciendo equipo y grupo, dispuesto a sumar y dándonos muy buenos consejos a los jóvenes", algo que agradece Chaves, que no había nacido cuando Roberto Pazos ya estaba consagrado en el fútbol gallego. "Es muy buen persona, genera un gran ambiente y tiene mucho fútbol detrás".