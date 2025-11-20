Mi cuenta

Deportes

El Atlético Villalonga dedica el partido del sábado ante el Burgos a la concienciación contra la violencia de género

De la mano del Concello, el club  se suma al 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Gonzalo Sánchez
20/11/2025 13:01
Las jugadoras Sara García y Nerea Bermudo posan en la presentación del partido en San Pedro junto a las concejalas Paz Lago y Nati Parada
Las jugadoras Sara García y Nerea Bermudo posan en la presentación del partido en San Pedro junto a las concejalas Paz Lago y Nati Parada
cedida

El Atlético Villalonga Fútbol Femenino anuncia que el partido que disputará este sábado a las 17 horas en el campo de O Novo San Pedro frente al Burgos C.F. estará  dedicado a la lucha contra la eliminación de la violencia contra la Mujer. El club ha decidido otorgar a este encuentro un carácter reivindicativo, sumándose así a las iniciativas institucionales que se desarrollan desde el Concello de Sanxenxo en la conmemoración del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

El lema elegido para la ocasión será “NON á violencia de xénero”, un mensaje que el club asume como propio y que pretende visibilizar la necesidad de mantener esta lucha activa en todos los ámbitos de la sociedad. Desde el Atlético Villalonga F.F. se reivindica que el 25-N debe estar presente durante los 365 días del año, trasladando así un compromiso firme y de forma continua con la defensa y la protección de las mujeres. 

En el acto de presentación del encuentro participaron las jugadoras Sara García y Nerea Bermudo, acompañadas por las concejalas del Concello de Sanxenxo Paz Lago, responsable de Servicios Sociales, y Nati Parada, concejala de Educación, quienes mostraron su apoyo a esta iniciativa. El Atlético Villalonga F.F. invita a todos los simpatizantes a asistir al encuentro y a sumarse a este compromiso colectivo en favor de una sociedad libre de violencia de género.

A por la segunda victoria

El partido supone una oportunidad para que el equipo de Romina Dadín sume su segunda victoria seguida, la primera en casa, haciendo buenos los tres puntos logrados el domingo en Getxo ante el Bizkerre. El Burgoses sexto con 14 puntos, 10 más que las celestes, y también llega con la moral alta tras su última victoria en casa ante el filial de la Real Sociedad.

