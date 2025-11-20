Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Cinco canteranos de Os Ingleses representan a las Selecciones Gallegas este sábado en Gijón

Nizam García, Gael Hurtado y Bruno Losada juegan con la M16, mientras que Sergio Ramos y Brais Gallego lo harán con la M18

Gonzalo Sánchez
20/11/2025 19:49
Gael, con el oval, Bruno y Nizam representan a Galicia M16 este sábado en Gijón
Gael, con el oval, Bruno y Nizam representan a Galicia M16 este sábado en Gijón
cedida

Os Ingleses RC estará representado en las Selecciones Gallegas Sub 16 y Sub 18 que disputan el sábado en Gijón el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Segunda División. 

En el combinado autonómico M16 habrá tres jugadores del club vilagarciano. Se trata de Nizam García, Gael Hurtado y Bruno Losada, que esta temporada ya están jugando con el equipo juvenil vilagarciano.  Mientras que en la M18 estarán Sergio Ramos y el apertura Brais Gallego. 

Los partidos se disputarán en el campo de rugby de la Universidad de Gijón. A las 11:55 horas, Galicia M16 se enfrentará a Asturias, mientras que a las 13:30 horas se medirá con Cantabria. A las 13:10 horas la M18 gallega se mide a Cantabria.

Los cinco jugadores convocados de Os Ingleses se iniciaron en el club desde muy pequeños y los técnicos esperan que todos ellos puedan llegar al primer equipo a medio plazo, ya que tienen muy buenas condiciones físicas y técnicas.

Te puede interesar

La presentación fue ayer en la Casa Consistorial

Cuatro formaciones vocales rinden homenaje a José Luis Prado Alfonso en Vilanova
Beni Yáñez
La directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón, visitó esta mañana las instalaciones del Centro de Recursos de la asociación Ambar en el lugar de A Granxa, en Carreira

Ambar le solicita a la Xunta de Galicia cinco plazas en vivienda de apoyo a la diversidad funcional y otras diez de centro de día
Chechu López
Imagen de archivo de una de las actuaciones

La Escuela de Música le pone la banda sonora al hall del Auditorio para honrar a Santa Cecilia
C. Hierro
Imagen de parte de los terrenos afectados

Los propietarios de Monte Faro buscan crear una plataforma para defender sus derechos
C. Hierro