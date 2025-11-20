Cinco canteranos de Os Ingleses representan a las Selecciones Gallegas este sábado en Gijón

Gael, con el oval, Bruno y Nizam representan a Galicia M16 este sábado en Gijón cedida

Os Ingleses RC estará representado en las Selecciones Gallegas Sub 16 y Sub 18 que disputan el sábado en Gijón el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Segunda División.

En el combinado autonómico M16 habrá tres jugadores del club vilagarciano. Se trata de Nizam García, Gael Hurtado y Bruno Losada, que esta temporada ya están jugando con el equipo juvenil vilagarciano. Mientras que en la M18 estarán Sergio Ramos y el apertura Brais Gallego.

Los partidos se disputarán en el campo de rugby de la Universidad de Gijón. A las 11:55 horas, Galicia M16 se enfrentará a Asturias, mientras que a las 13:30 horas se medirá con Cantabria. A las 13:10 horas la M18 gallega se mide a Cantabria.

Los cinco jugadores convocados de Os Ingleses se iniciaron en el club desde muy pequeños y los técnicos esperan que todos ellos puedan llegar al primer equipo a medio plazo, ya que tienen muy buenas condiciones físicas y técnicas.