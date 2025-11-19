Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Ribeira homenaxea aos deportistas do Kenpo Barbanza polos seus éxitos no Europeo

Iván Parada, Noa Santamaría, Naira Parada, Marta Teira, Noah Olveira, Thiago Vidal e Juanra Millares foron recibidos pola alcaldesa

Redacción
19/11/2025 13:08
Os deportistas do club ribeirense posan xunto á alcaldesa
Os deportistas do club ribeirense posan xunto á alcaldesa e o concelleiro de Deportes
cedida

O Concello de Ribeira recibiu a Iván Parada, Noa Santamaría, Naira Parada, Marta Teira, Noah Olveira, Thiago Vidal e Juanra Millares, deportistas do Kenpo Barbanza que lograron 18 medallas no European Championship Spain celebrado recentemente en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real. 

A alcaldesa, María Sampedro, manifestou durante a recepción "o orgullo que sinte a sociedade ribeirense por ter deportistas da súa proxección. Veciños que transformaron a súa afección na súa paixón para compartir coa súa xente os seus logros, facendo entre todos máis grande o nome de Ribeira. Por iso quero animalos a que sigan colleitando éxito tras éxito, que sigan chegando esas boas novas porque non son triunfos só para eles, senón para o conxunto dos veciños."

Recepción aos deportistas de kenpo no Concello de Ribeira
Recepción aos deportistas de kenpo no Concello de Ribeira
cedida

No mesmo sentido  tamén se pronunciou o concelleiro de Deportes, Álex Vidal, para quen "unha das múltiples cousas das que podemos presumir como ribeirenses é a boa saúde da que goza o noso deporte. Temos un gran dinamismo neste ámbito. Os bos resultados non serían posible sen un traballo previo que o avale. Sería inimaxinables sen esa dedicación, ese esforzo e esa paixón polo que facedes." 

A alcaldesa felicitou aos kenpocas dos clubes Barbanza e A Pobra
A alcaldesa felicitou aos kenpocas dos clubes Barbanza e A Pobra
cedida

Iván Parada foi ouro no semi -80 quilos Master e prata en katas senior; Noa Santamaría, bronce en katas por equipos e semikenpo -60 quilos, na modalidade junior; Naira Parada, prata en katas e ouro en semikenpo -50 quilos, na categoría xuvenil; Marta Teira, ouro en kobudo e en semikenpo -60 quilos, prata en katas e bronce en submission en cadetes; Noah Olveira, bronce en kobudo, submission -65 quilos e semikenpo, tamén cadete; e Thiago Vidal, bronce en kobudo e prata en semikenpo -40 quilos. Tamén participou no Campionato de Europa outro veciño de Ribeira: Juanra Millares, do Kempo Pobra. O seu paso pola competición traduciuse en ouro en semikempo e en knckdown, prata en fullkempo e categoría master -70 quilos.

Te puede interesar

Orquesta Sinfónica de Galicia

Qué hacer mañana en Vilagarcía: La Orquesta Sinfónica actúa en el Auditorio
Olalla Bouza
El ideal gallego

Multan a dos porteros de Sanxenxo por agredir a un joven que intentó sacar una copa de un pub
Sandra Rey
Alumnos del colegio de Artes iniciaron esta semana su participación en la iniciativa que se marca el reto de plantar 2.000 árboles autóctonos en un mes

Alumnos del CEIPP de Artes, en Ribeira, iniciaron la participación en 'Plantatón', iniciativa que se marca el reto de plantar 2.000 árboles en un mes
Chechu López
Juan Abalo entrenamieto

El campo de A Pelada contará con un nuevo vestuario y el gimnasio municipal de Vilagarcía renovará suelo y material
Olalla Bouza