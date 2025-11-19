Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Más de 330 atletas inscritos a falta de once días para la Media Maratón de Vilagarcía

El plazo se cierra el martes y la prueba volverá  a poner en juego el título autonómico de la distancia

Gonzalo Sánchez
19/11/2025 18:15
Vilagarcía repite como la capital de la Media Maratón en Galicia con su genuino circuito llano y rápido
Vilagarcía repite como la capital de la Media Maratón en Galicia con su genuino circuito llano y rápido
Mónica Ferreirós

A falta de menos de una semana para que se cierre el plazo de inscripción de la tercera edición de la Media Maratón Concello de Vilagarcía, que volverá a ser Campeonato Xunta de Galicia de la distancia, son casi 340 los atletas que han se anotado para tomar las calles de la capital arousana el domingo 30 de noviembre. 

Organizado por la Fundación de Deportes sobre un circuito llano y homologado de 21.097,50 metros, la inscripción finaliza el próximo martes, día 25, a las 23:59 horas, y tiene un coste de 20 euros. La prueba comenzará a las 10.30 horas en la Avenida de la Marina, y la carpa de la organización estará ubicada en la explanada del auditorio municipal. Los participantes, todos ellos mayores de 18 años, competirán en las categorías sub 20, sub 23, sénior y las cuatro de veteranos: de 35 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59, y a partir de 60 años. 

Darán tres vueltas, una de ellas pequeña de unos 1.350 metros, a un circuito urbano de asfalto y cerrado al tráfico que llegará a Vilaxoán y Carril. Totalmente llano y muy rápido, lo que facilitará el asalto a marcas personales. En cuanto a premios, además de los pertinentes trofeos habrá premios económicos a través de los bonos “son da casa” para gastar en los establecimientos de la localidad por cuantías que van desde los 300 hasta los 50 euros. Además de recompensas para clubes. 

Te puede interesar

El pleno de Vilagarcía debatió la actualización de las ordenanzas fiscales

Vilagarcía destinará 1,4 millones de euros del remanente a saldar tres préstamos y dejar en el mínimo un cuarto
Olalla Bouza
Las luces de Navidad ya puestas en la Praza dos Barcos

Sanxenxo dona 48 abetos a las asociaciones del municipio para crear once “Recunchos de Nadal”
Sandra Rey
Imagen del parking Xoán XXIII

Una hora gratis para residentes y clientes del tejido local en los aparcamientos de Vilagarcía: Así será la nueva ordenanza
Olalla Bouza
El diputado nacionalista, Luís Bará, en el Parlamento

El BNG exige al gobierno y a la Xunta transparencia en el plan del polígono agroforestal
Fátima Pérez