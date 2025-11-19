Más de 330 atletas inscritos a falta de once días para la Media Maratón de Vilagarcía

Vilagarcía repite como la capital de la Media Maratón en Galicia con su genuino circuito llano y rápido Mónica Ferreirós

A falta de menos de una semana para que se cierre el plazo de inscripción de la tercera edición de la Media Maratón Concello de Vilagarcía, que volverá a ser Campeonato Xunta de Galicia de la distancia, son casi 340 los atletas que han se anotado para tomar las calles de la capital arousana el domingo 30 de noviembre.

Organizado por la Fundación de Deportes sobre un circuito llano y homologado de 21.097,50 metros, la inscripción finaliza el próximo martes, día 25, a las 23:59 horas, y tiene un coste de 20 euros. La prueba comenzará a las 10.30 horas en la Avenida de la Marina, y la carpa de la organización estará ubicada en la explanada del auditorio municipal. Los participantes, todos ellos mayores de 18 años, competirán en las categorías sub 20, sub 23, sénior y las cuatro de veteranos: de 35 a 39 años, de 40 a 49, de 50 a 59, y a partir de 60 años.

Darán tres vueltas, una de ellas pequeña de unos 1.350 metros, a un circuito urbano de asfalto y cerrado al tráfico que llegará a Vilaxoán y Carril. Totalmente llano y muy rápido, lo que facilitará el asalto a marcas personales. En cuanto a premios, además de los pertinentes trofeos habrá premios económicos a través de los bonos “son da casa” para gastar en los establecimientos de la localidad por cuantías que van desde los 300 hasta los 50 euros. Además de recompensas para clubes.