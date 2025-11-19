El presidente del Portonovo medita dimitir, harto de la violencia verbal de un grupo de aficionados

Óscar Conde, junto a directivos de la RFGF, durante el entrenamiento la semana pasada de España Sub 17 en Baltar cedida

El presidente del Portonovo, Óscar Conde, medita dejar el club ante la violencia verbal que está mostrando una parte de la afición en los partidos del primer equipo, tanto en Baltar como a domicilio. "Estoy cansado de la falta de modales, no se puede ir a un campo de fútbol a insultar y menospreciar a unos y otros", lamenta el mandatario ante el comportamiento de los integrantes de la peña Kantina Hooligans, cuyos cánticos han agotado la paciencia del dirigente.

"No son contra mí, pero sí contra jugadores de fuera y de casa, contra el árbitro, el entrenador... Cualquiera está en su derecho de expresar su opinión y decirle a Minso que se vaya, eso es respetable, pero de ahí a insultos o desearle la muerte a alguien...", lamenta Óscar Conde, muy afectado por lo que está ocurriendo a nivel social en la entidad. "No estoy dispuesto a ser la cabeza visible de un club en el que todo vale. Hay cosas que no valen. Llevamos tiempo pidiéndoles que dejen de hacer eso, pero no lo entienden o no quieren entenderlo".

La directiva del Portonovo se va a reunir para estudiar esta problemática. Incluso tienen programada otra reunión con este grupo de la afición, formado por varias decenas de personas, para pedirles que "dejen de cantar barbaridades en el campo". La directiva estudiará tomar medidas, como solicitar presencia policial, ya que los cánticos que promueven el odio, la discriminación o la agresión en un contexto deportivo pueden derivar en sanciones. "Así no quiero seguir. A los partidos de fuera ya no voy porque me da vergüenza, y en los de casa estoy pensando en las cosas que van a cantar y que no vienen a cuento", relata Conde. "Me está afectando mentalmente a mi salud".

Desde el Concello también han trasladado al club sus quejas, no sólo por cánticos improcedentes en la instalación deportiva, sino también por actos de vandalismo, "al empapelar de pegatinas la vía pública". El presidente del Portonovo dice que lleva dos meses aguantando esta situación, pero ha llegado al límite. "Estas cosas no pintan nada en el fútbol. Si se quieren desahogar que compren un saco de boxeo, pero al fútbol hay que ir a pasarlo bien, divertirte y respetar". De no remitir este comportamiento por parte de estos aficionados, Conde presentará su dimisión.