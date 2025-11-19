El Pontearnelas, líder de Tercera

El Pontearnelas ganó el sábado en Ribadumia al Sisán y es líder en Tercera Mónica Ferreirós

El Pontearnelas se sitúa líder en el grupo 2 de la Tercera de Veteranos en la delegación de Pontevedra gracias a su victoria el sábado en A Senra ante el Sisán por 1-3. Son 15 puntos en seis partidos los que suman los visitantes, al igual que el Raxó, mientras Vilanova y Armenteira están con 12 pero con dos partidos pendientes.

Adrián Fernández, Emilio Joaquín Mariño y Francisco Javier Landín marcaron los tantos del nuevo líder del grupo, mientras que el tanto de los ribadumienses lo hizo Alexix Jesús Ramírez a falta de un cuarto de hora para el final.

En Segunda el Racing de Cambados no afloja y cuenta por victorias sus ocho partidos jugados. El sábado en O Pombal vio como el Newport Cats se puso dos veces por delante con los goles de Alexandre Regueiro y Suso Bea, pero Abel Baúlde, Jaime Trigo y Rubén Álvarez marcaron para los cambadeses, que dejan a un rival directo a 8 puntos y aventajan ahora en 5 al segundo clasificado, un Catoira que empató 2-2 en A Lanzada con Os Raposos.

En Primera, Umia y Rias Biaxas ganaron esta jornada, por lo que siguen la estela de Barro y Atlético Combarro, que ocupan plazas de ascenso. El Romai Viveros Outón empató en el campo del Chispa, mientras que por abajo el Moraña sigue último y es el único equipo que todavía no conoce la victoria.

En División de Honor, la igualdad está siendo la tónica predominante esta temporada en la parte alta. El Estradense cede el liderato a un Chorigal que ganó en Sanxenxo (1-4). El Céltiga está quinto a 3 puntos del primero tras ganar 1-2 al Portonovo. Mientras el Multitiendas Unamar sumó su cuata victoria en liga y no está aún descartado para engancharse a la parte alta, en la que hay cinco equipos en un abanico de tres puntos. El San Pedro es último tras ser goleado por el Burgo (9-1).