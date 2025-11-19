El Pontearnelas, líder de Tercera
Ganó al Sisán en A Senra el sábado 1-3. El Racing de Cambados mantiene su pleno de victorias en Segunda tras remontar ante el Newport Cats. La igualdad preside la parte alta en División de Honor
El Pontearnelas se sitúa líder en el grupo 2 de la Tercera de Veteranos en la delegación de Pontevedra gracias a su victoria el sábado en A Senra ante el Sisán por 1-3. Son 15 puntos en seis partidos los que suman los visitantes, al igual que el Raxó, mientras Vilanova y Armenteira están con 12 pero con dos partidos pendientes.
Adrián Fernández, Emilio Joaquín Mariño y Francisco Javier Landín marcaron los tantos del nuevo líder del grupo, mientras que el tanto de los ribadumienses lo hizo Alexix Jesús Ramírez a falta de un cuarto de hora para el final.
En Segunda el Racing de Cambados no afloja y cuenta por victorias sus ocho partidos jugados. El sábado en O Pombal vio como el Newport Cats se puso dos veces por delante con los goles de Alexandre Regueiro y Suso Bea, pero Abel Baúlde, Jaime Trigo y Rubén Álvarez marcaron para los cambadeses, que dejan a un rival directo a 8 puntos y aventajan ahora en 5 al segundo clasificado, un Catoira que empató 2-2 en A Lanzada con Os Raposos.
En Primera, Umia y Rias Biaxas ganaron esta jornada, por lo que siguen la estela de Barro y Atlético Combarro, que ocupan plazas de ascenso. El Romai Viveros Outón empató en el campo del Chispa, mientras que por abajo el Moraña sigue último y es el único equipo que todavía no conoce la victoria.
En División de Honor, la igualdad está siendo la tónica predominante esta temporada en la parte alta. El Estradense cede el liderato a un Chorigal que ganó en Sanxenxo (1-4). El Céltiga está quinto a 3 puntos del primero tras ganar 1-2 al Portonovo. Mientras el Multitiendas Unamar sumó su cuata victoria en liga y no está aún descartado para engancharse a la parte alta, en la que hay cinco equipos en un abanico de tres puntos. El San Pedro es último tras ser goleado por el Burgo (9-1).