Deportes

Y diez semanas después el Portonovo volvió a ganar

Minso: "Espero que esto nos dé ese plus de confianza y los jugadores se suelten y jueguen con mas valentía y determinación”

Gonzalo Sánchez
18/11/2025 15:06
Minso Vidal charla con Marcos Bermúdez en un partido esta temporada en Baltar
Minso Vidal charla con Marcos Bermúdez en un partido esta temporada en Baltar
Portonovo SD

Dos meses y medio después, el Portonovo se reencontró con la victoria al derrotar el domingo en Baltar al Valladares por 1-0. El equipo de Minso no ganaba desde la primera jornada, cuando también en casa pudo con el Beluso. “No creo que este triunfo sea un punto de inflexión como tal porque venimos de hacer buenos partidos, independientemente de los resultados”, señala el técnico Minso Vidal.

“Espero que haber puntuado en Lemos y haber conseguido la victoria este fin de semana nos dé ese plus de confianza y los jugadores se suelten y jueguen con mas valentía y determinación”, comenta el entrenador de los arlequinados, satisfecho por como se adaptó su equipo el domingo a un campo de Baltar muy blando y pesado por las lluvias. “Me quedo con el trabajo del equipo, como compitió y el esfuerzo que hizo para acabar consiguiendo los tres puntos”. 

El Portonovo ha cambiado el paso, pero aún tiene mucho camino por delante. “Tenemos que seguir trabajando y compitiendo en esta línea para ser más regulares”. La próxima cita será el domingo a las 17.30 horas en el campo Iago Aspas ante un Moaña que le aventaja en un punto y acumula siete semanas sin ganar. 

