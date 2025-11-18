“O primeiro é ter o millo no piorno, e despois que chova”

Harry Dios, junto al alcalde, en la recepción por el ascenso el pasado mes de junio Mónica Ferreirós

Cinco victorias seguidas y cuarto puesto en la tabla. El Céltiga está de dulce, pese a ser un recién ascendido, pero en la directiva mantienen la serenidad. Harry Dios, el presidente, es una persona de fútbol, con suficiente experiencia para no dejarse llevar por la euforia. “Hai que disfrutar do momento. Estamos tranquilos. O primerio É ter o millo no piorno, e despois que chova”, dice en relación a los 19 puntos que ha sumado ya el equipo en su camino hacia el objetivo de la permanencia.

El mandatario reconoce que le está sorprendiendo la categoría. “Hai moita igualdade, non vexo moita diferencia entre os equipos”. A Harry no le pilla por sorpresa la marcha de su equipo, dado el juego que vino desarrollando desde el inicio. “As derrotas foron por erros defensivos puntuais, no momento que iso se correxiu, o equipo compite e pode gañar a calquera, non vin ningún rival superior a nós”.

Harry también destaca la gestión de la larga plantilla que está realizando el técnico Luis Carro. “Eu estiven dous anos no vestiario con el e sei ben como ten o grupo, unido e contento. Iso é algo que fai moi ben. Non vexo caras longas dos que non xogan. É un plantel moi amplo e hai moita competencia. Se temos baixas non as notamos demasiado”. De hecho el técnico vilanovés no repitió once en las últimas cinco victorias ante Cambados, Viveiro, Silva, Gran Peña y Lugo B.

La ilusión en esta temporada del centenario del presidente “é que a xente disfrute da categoría nun ano tranquilo e veña ao campo”. Con más de cuatrocientos socios, el Céltiga está reuniendo una media de 300 personas por partido en el Salvador Otero, donde han vuelto aficionados que llevaban años sin ir a Testos. “Esa é a miña ilusión, que a xente veña. Sei que é dificil, sobre todo se os resultados non acompañan, pero de momento o equipo o está a facer moi ben e iso axuda”. La tercera victoria seguida en casa, lograda el domingo ante el Lugo B, es otro estímulo. “A xente marchou moi contenta. Se temos a sorte de puntuar en Cangas, seguro que contra o Barbadás tamén temos moita xente no campo”.

El Céltiga, un recién ascendido, es la revelación de la categoría en su regreso un lustro después. Harry Dios sabe que el fútbol es muy cambiante, por eso insiste en “disfrutar do momento” y no mirar más allá. Lo inmediato es la visita a Cangas para medirse a un Alondras en horas bajas. El partido servirá para cruzar dinámicas opuestas. Los isleños llevan 15 puntos en los últimos cinco partidos, y los de O Morrazo tan sólo 3 en sus últimos ocho, por eso han caído hasta el borde del precipicio, ya que es decimoquinto con cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso que ocupan Noia, Barbadás y Silva.