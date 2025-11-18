Mi cuenta

Deportes

Manu Santos: "Las jugadoras dieron un paso adelante en defensa"

El Mariscos Antón Cortegada se reencontró con la victoria en Avilés ante un rival directo

Gonzalo Sánchez
18/11/2025 06:48
Santos habla con Ezumah en un partido de esta temporada en el pabellón Sara Gómez
Santos habla con Ezumah en un partido de esta temporada en el pabellón Sara Gómez
Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada se reencontró con la victoria en Liga Femenina 2 al ganar el sábado en Avilés al ADBA, rival directo en la parte alta de la tabla. El equipo de Manu Santos se rehizo a las derrotas ante Barakaldo y Maristas Coruña para ganar en una pista en la que no lo había logrado ningún visitante.

 "Hablamos de intentar ser más consistentes, duras y estables a lo largo del partido", explica el técnico. "Y hacer las cosas básicas mejor, como el rebote en defensa, la transición defensiva, el uno contra uno y todas esas cosas que te hacen competir mejor". Y bajo esas pautas el equipo vilagarciano fue capaz de aumentar su rendimiento en Asturias. "Las chicas lo hicieron muy bien", tanto, que ni siquiera los bajos porcentajes de acierto en el tiro lastraron sus opciones en el partido. 

"En defensa las jugadoras dieron un paso adelante en saber las características de las rivales y en cumplir las normas defensivas". La dureza, consistencia y el saber que hacer en cada momento fue lo que llevó al triunfo a las arousanas, que ya preparan el duelo del sábado ante Lleida en el Sara Gómez (19 horas).

