Julia Santos se proclama subcampeona de España de boxeo

Julia Santos posa con la medalla de plata lograda en La Nucía cedida

La boxeadora sonense Julia Santos se proclamó subcampeona de España en la categoría joven en La Nucía (Alicante), donde se desplazó con el SKT Club Deportivo de Noia para tomar parte en el Campeonato de España de Clubes celebrado en el pabellón La Muixara, ubicado en la Ciudad Deportiva Camilo Cano. La competición se enmarcó en la primera edición de los Los Juegos Nacionales de Combate, destacándose como uno de los referentes del calendario nacional. En esta edición, volvió a contar con representantes de todas las categorías: infantil, cadete, junior, joven y élite.

Julia comenzó anotándose el primer asalto por un tanteo arbitral de 3 decenas a 2, frente a Mar Peregrina Rubio. En el el segundo ganó por RSC, una vez que el árbitro detuvo el combate por seguridad tras aplicar tres cuentas de protección a su oponente. Santos progresó hasta la final, donde se midió a la levantina Claudia Alcañiz, triple campeona de España y bronce Mundial en 2023, que se presentaba en La Nucía sólo unos días después de proclamarse subcampeona de Europa Sub 18 en la categoría de menos de 48 kilos en Erevan (Armenia). La sonense plantó cara pero finalmente tuvo que conformarse con la medalla de plata, con la que sigue agrandando su palmarés pese a que lleva poco tiempo subida al cuadrilátero.

Julia Santos es la vigente campeona gallega, tras alzarse con el título en octubre, y el año pasado se proclamó campeona de España en Palencia. Julia, conocida como "la Pulguita", sigue dando pasos en el mundo del boxeo e incluso el grupo de rap Flow del Norte, ha compuesto una canción inspirada en ella, en sus entrenadores y el boxeo.