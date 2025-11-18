Mi cuenta

Deportes

El Villalonga cambia de entrenador al prescindir de Sera Pérez

"Nos coge un poco de sorpresa", reconoce el técnico saliente, que respeta la decisión de la directiva y se marcha agradecido al club 

Gonzalo Sánchez
18/11/2025 11:30
Sera Pérez deja de ser entrenador del Villalonga
Sera Pérez deja de ser entrenador del Villalonga
Gonzalo Salgado

El Villalonga cambia de entrenador. La directiva que preside Pablo Estévez se reunió en la noche del lunes para tomar la decisión de prescindir de los servicios de Sera Pérez tras la última derrota en Beluso. Un partido en el que los celestes llegaron al descanso con ventaja de 0-2 y encajaron tres goles en la segunda parte, encajando su quinta derrota de la temporada, por lo que son  décimos después de 11 jornadas con 14 puntos, a 10 de distancia del liderato y ascenso directo que ocupa el Atios y a 5 de los puestos de play-off. 

"Nos coge un poco por sorpresa", reconoce Sera. "Es cierto que a nivel clasificatorio no era la posición que esperábamos, pero a nivel de puntos la liga está muy apretada, estamos casi a dos partidos del segundo clasificado, que en Preferente es una distancia relativamente asequible para recortar", explica el técnico saliente. "Tenemos que respetar la decisión de la directiva. Es una pena porque teníamos muchas ilusiones puestas en esto y sobre todo mucho trabajo", lamenta Sera, que se marcha mostrando gratitud y sin reproches. "Siempre dije que nos echarían por resultados, no por falta de trabajo. Quiero darle las gracias a Pablo y Álvaro, que confiaron en mí y espero que al Villalonga le vaya lo mejor posible y logre sus objetivos porque es un sitio increíble, con una gran afición y con todo a disposición del cuerpo técnico para poder trabajar". 

El recambio deseado no cuajó

La directiva ya trabaja para encontrar recambio en el banquillo. La primera opción que manejó el club fue la del vilagarciano Duvi Paredes, que los últimos años fue la mano derecha de Guillermo Fernández Romo en equipos como Racing de Santander, con el que ascendió a Segunda A, Ibiza y Cartagena. Una vez que no cuajó esta posibilidad, el Villalonga maneja ahora un amplio abanico de candidatos, entre los que se encuentran nombres como el vigués Jony López, ex del Atios y que pasó por el club celeste como jugador.

