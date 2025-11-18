Mi cuenta

Deportes

El Dojo Berserkers se suma a la lucha contra la enfermedad de Alexander, que afecta al niño de Nigrán Mauri, de solo 3 años

El club vilagarciano de artes marciales realizará un taller de defensa personal para recaudar fondos y que se investigue esta dolencia rara, degenerativa e incurable

Gonzalo Sánchez
18/11/2025 16:50
Fátima Diz muestra el cartel del taller solidario que realizará en Nigrán
Fátima Diz muestra el cartel del taller solidario que realizará en Nigrán
cedida

El club vilagarciano de artes marciales Dojo Berserkers se ha sumado a la recaudación de fondos para el estudio de la “enfermedad de Alenxander”, una dolencia ultrarrara de origen genético, degenerativa e incurable. que destruye la sustancia blanca del cerebro y que afecta a un niño de Nigrán llamado Mauri, de tan solo tres años de edad

Desde la Asociación Española de Enfermos de Alexander han contactado con el Club Dojo Berserkers, que no ha dudado en sumarse a la causa y realizará un taller solidario de defensa personal el sábado 29 de noviembre en Nigrán con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a difundir esta afección para que más personas se sumen a la causa, ya que el tiempo apremia y es fundamental financiar una investigación para encontrar alguna cura

Fátima Diz, cinturón negro de “brazilian jiujitsu” del Dojo Berserkers anima a todos los vilagarcianos a hacerse eco de “unacuraparamauri”, la movilización social que trata de salvarle la vida al niño de Panxón. Y aportará su grano de arena desarrollando la actividad de defensa personal en el pabellón del CEIP Humberto Juanes de 11 a 12:30 horas, con plazas limitadas y un coste de matrícula es de 20 euros. También ponen a la venta llaveros solidarios por menos de 5 euros. Todas las personas interesadas en ayudar también pueden realizar sus donaciones en una Fila 0, en el número de cuenta ES26 2100 4790 4502 0046 2462. 

