El Céltiga visita el domingo al Alondras en el exilio de Moaña y en horario matinal

Giráldez es un jugador muy importante en el centro del campo del Céltiga Monica Ferreiros

El Céltiga visitará al Alondras el domingo a las 12 horas en el campo Iago Aspas Juncal de Moaña. Será el primer partido que los de Cangas disputen en el exilio ante el mal estado del césped sintético del campo de O Morrazo, que va a ser reemplazado. Pese a que no han terminado los trámites administrativos para empezar las obras, el Alondras ha optado por dejar de jugar en su campo debido a su maltrecho estado.

El equipo de Luis Carro, por tanto, jugará en un campo también sintético, cuya superficie fue cambiada hace menos de dos años, por lo que favorecerá el espectáculo y disminuirá el riesgo de lesiones.

También se conocen ya el resto de horarios de la 12ª jornada de Tercera RFEF que disputa este domingo. El Arosa recibirá al Estradense en A Lomba a las 17 horas. El CJ Cambados visitará al Barbadás en Os Carrís a las 16.30 horas, mientras que el Boiro también jugará en horario matinal, ya que visita a las 12 horas al Racing Vilalbés.