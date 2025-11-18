Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Carla Sesar y Tomasa Franco ya están en Suiza para disputar el Europeo Júnior de Taekwondo

Las deportistas del Natural Sport son las representantes gallegas de la delegación española en el Centro Mundial del Ciclismo de Aigle

Gonzalo Sánchez
18/11/2025 14:30
Carla Sesar y Tomasa Franco ya están en Aigle, donde competirán en el mítico World Cycling Centre
cedida

Las taekwondistas del Natural Sport de Ribeira Carla Sesar y Tomasa Franco ya se encuentran en Suiza con la Selección Española para competir en el Campeonato de Europa Júnior, que comienza este miércoles y se disputa hasta el sábado en el Centro Mundial de Ciclismo en Aigle. 

Las dos jóvenes deportistas del Natural llegan a la cita como campeonas de España y tras alcanzar los puntos suficientes en los distintos rankeables propuestos por la Dirección Deportiva, que este año fueron el Open de España y el Open de Polonia, donde Carla Sesar se hizo con la medalla de oro y Tomasa Franco con la de bronce el pasado mes de septiembre. 

La coruñesa Carla representará al equipo Nacional en la categoría de -55 kilos mientras que la ribeirense Tomasa lo hará en la de -59 kilos. Ambas son las únicas representantes gallegas en la delegación española, compuesta por veinte deportistas. Los Campeonatos de Europa en categoría júnior se podrán seguir por la web de la European Taekwondo.

 De esta forma el club ribeirense prosigue con su frenética actividad internacional, apenas unos días después de que Thiago Segade, Irene Rodríguez, Lois Tomás y Ainhoa Teira, acompañados por el técnico Raúl Bouzas, regresasen de Zagreb tras colgarse un oro y un bronce en el Open de Croacia. 

Los deportistas del Natural de Ribera

El Natural Sport regresa con un oro y un bronce de Zagreb

