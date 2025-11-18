Al Inter Atlántico le cuesta tomarle el pulso a Segunda

Formación del Inter Atlántico que milita en el grupo I de Segunda en la delegación de Santiago cedida

Al Inter Atlántico le está costando tomarle el pulso a la competición de veteranos en el grupo I de Segunda de la delegación de Santiago. Los rianxeiros perdieron el sábado 4-1 en Rois pese a adelantarse muy pronto en el marcador con el tanto de Santiago Pereira. Es la quinta derrota en siete partidos para el Inter, que es penúltimo con 4 puntos pero está a una victoria de situarse en mitad de la tabla.

Por arriba el Taragoña suma y sigue. Lanzado. El sábado consiguió en el campo de A Lomba su séptimo triunfo seguido al derrotar al Bastavales b POR 4-0, con protagonismo para Alberto Laíño, que hizo un doblete. El Artes es segundo y este fin de semana goleó a domicilio al Sar Extramundi por 0-5, anotando cuatro goles en la segunda parte.

En Primera el Isorna mantiene plaza de ascenso, puesto que es segudo por detrás del JR Motor merced a su victoria el sábado en casa ante el AV Esteiro. Fran Rodríguez (2), Carlos Padín, Ángel Vázquez (2) y Javier Abuín marcaron en el campo de Vilas en un partido en el que el árbitro mostró siete amarillas.

Por su parte, el Mirador de Padín se dejó dos puntos al empatar en el campo del Parrillada Lousame 3-3. Los visitantes ganaban 1-3 en el minuto setenta con los tantos de Jorge Parada (2) y Francisco Paz, pero Ángel Pan hizo un doblete para los locales en el último cuarto de hora, dejando al Mirador cuarto, a tres puntos del Isorna.

En División de Honor, el CD Boiro empató 2-2 en Boqueixón ante el Camporrapado con doblete de Jose Rodríguez, por lo que los boirenses son cuartos y están metidos de lleno en la pelea por acceder al Campeonato Gallego. El Oasis FV Boiro superó 3-2 al Noia en Vista Alegre en su segunda victoria de la temporada. Todo un baño de confianza en su objetivo de salir de la zona baja, justo antes de enfrentar el derbi local ante el CD Boiro el sábado a las 16.30 horas en Vista Alegre.