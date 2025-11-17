Suerte dispar para el Concello de Cambados TM y el Vilagarcía TM ante el Móstoles

El Vilagarcía TM se quedó cerca de forzar el partido de dobles ante los madrileños en el gimnasio del Arealonga Mónica Ferreirós

Cara y cruz para Concello de Cambados TM y Vilagarcía TM en la séptima jornada de División de Honor de tenis de mesa. Ambos equipos jugaron como locales con suerte dispar ante el Progreso Móstoles Colegio Virgen de Europa.

El sábado en Santo Tomé los cambadeses ganaron por 4-3. Sergey Nigeruk sumó dos puntos para los locales al vencer a Iván Ortega 3-0 y a Gabriel Sánchez por 3-2. Matías Albornoz también pudo con Ortega (3-0) y cedió ante Juan Andrés Villamil por 3-1. Por su parte, Santi Otero perdió en un ajustado duelo ante Sánchez por 3-2 y cedió 3-1 ante Villamil. Todo se decidió el duelo de dobles, en el que Nigeruk y Albornoz ganaron 3-0 a Sánchez y Villamil Osorio (11-5, 13-11 y 11-8), por lo que los cambadeses escalan hasta el quinto puesto con 10 puntos en nueve jornadas.

El domingo, en el gimnasio del colegio Arealonga, los madrileños se impusieron por 2-4. Sumaron los dos puntos de los liceístas Fernando Padín, al imponerse a Juan Andrés Villamil por 3-0, y Pedro Castro ante Iván Ortega (3-2). Padín perdió ante Sánchez (1-3) y Pedro ante Villamil (0-3). Por su parte, Pablo Castro no pudo con Iván Ortega (0-3) ni con Gabriel Sánchez (0-3). El Vilagarcía TM, con 6 puntos en 9 partidos, agota su colchón sobre la zona de descenso, pero sigue octavo mientras sus rivales directos tienen varios partidos menos jugados.