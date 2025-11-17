Óscar Castaño: "Cuando entró el triple, la reacción de la grada fue increíble”

Luis Gabín charla con Óscar Castaño durante el partido del sábado Mónica Ferreirós

El pabellón Sara Gómez vivió el sábado su primer gran momento emocionante en Tercera FEB con la victoria sobre la bocina del Sigaltec ante Estudiantes de Lugo. El triplazo de Óscar Castaño desató la euforia en la grada y sitúa a los de Luis Gabín con un balance de 3/4, fuera de las últimas cuatro plazas de una liga que está siendo muy exigente y en la que el objetivo de la permanencia va a ser mucho más caro de lo esperado.

“En categorías inferiores había metido alguna canasta para ganar, pero a este nivel y con el ambiente que había el sábado en el pabellón nunca me había pasado nada similar”, reconoce el base vilagarciano, que fue el héroe del triunfo con su tiro ganador. “La última jugada era para Pablo, pero tenía a dos defensores encima. De todas formas pensé que se la iba a tirar desde diez metros”, comenta entre risas ante la facilidad anotadora de su compañero, que acabó con 29 puntos. “Debió ver que no tenía opción y me cayó a mí. Quedaba poco y vi que tenía que tirar”, relata Castaño Rubianes, uno de los múltiples chavales formados en la cantera CLB que ahora disfruta de esta categoría nacional en su etapa sénior. El balón entró y el Sigaltec volvió a ganar en casa. “Es una victoria importante. Es cierto que ellos tenían la baja importante de Ruano, pero nosotros también las de Miguel y Aarón. Ganar estos dos partidos en casa nos da mucha confianza para los próximos partidos, casi todos ante rivales directos”, explica el vilagarciano.

El Sigaltec es uno de los equipos con menos tamaño de la categoría, circunstancia que le condiciona y le obliga a adaptarse. “A nivel físico estamos en desventaja, pero nos vamos acostumbrando a ello y entrenando mejor, aunque sabemos que vamos a sufrir por la diferencia de centímetros. De todas formas estamos viendo que podemos competir con casi cualquier rival en esta liga y eso nos motiva”, explica el exterior vilagarciano, que atesora el porcentaje de acierto más alto de la liga en tiros de tres con 9 triples en18 tentativas.

El club hace afición

El Sigaltec está consiguiendo enganchar a la afición. La directiva está trabajando bien en ese sentido. Al carné de abonados y abonadas compartido con el Cortegada está sumando atractivas iniciativas, como la visita de los jugadores a colegios para repartir entradas para los partidos o la invitación a los mismos a clubes de otras modalidades deportivas de la ciudad. Primero fue el CX Fontecarmoa y el sábado le tocó el turno Os Ingleses, cuyo jugadores de diferentes categorías se dejaron ver en el pabellón con la ropa distintiva de su club. “Da gusto jugar en el pabellón, se ve que la gente está implicada y eso nos motiva. Cuando entró el balón en esa última canasta el sábado lo que se escuchó desde al grada fue increíble, no se puede describir”.

Ya sólo falta que el Sigaltec fomente la aparición de alguna peña de animación que dé sonoridad y colorido a los partidos. El equipo lo merece.