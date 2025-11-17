El Inelsa Asmubal escala hasta la décima plaza al ganar al Hand Vall Valladolid

Laura Miniño fue determinante con sus diez goles ante las pucelanas Mónica Ferreirós

El Inelsa Asmubal Meaño logró su segunda victoria en División de Honor Plata al derrotar el sábado al Hand Vall Valladolid por 31-27 en el pabellón de Coirón. El equipo de Juan Costas, con 5 puntos en ocho partidos, escala hasta la décima plaza y pasa aventajar en tres puntos a las pucelanas, que son penúltimas. Las meañesas empezaron bien, endosando un primer parcial de 4-0 que les permitió tener el mando en el marcador.

La defensa local en 6-0 y el acierto con sus paradas de Irene Ríos permitieron a las de Juan Costas tener tranquilidad para encontrar situaciones de ventaja en ataque. Un segundo parcial de 5-1 dio a las locales una ventaja sustancial al ponerse con +6 a falta de cuatro minutos para el descanso (15-9). Aunque las visitantes llegaron a ponerse a 3, un penalti transformado por Laura Miniño, que fue la máxima anotadora del duelo con 10 tantos, dejó a las de Juan Costas con 4 arriba al ecuador (16-12).

Tras el descanso la propia Miniño fue un puñal para el Hand Vall, por lo que el Asmubal siempre se mantuvo por delante pese a los intentos de acercarse del rival. El partido llegó muy decantado a los últimos minutos (30-23), por lo que el Inelsa Asmubal no temió en ningún momento por el resultado, maquillado por las pucelanas hasta el 31-27 final.