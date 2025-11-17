Mi cuenta

Deportes

El Rotogal Boiro gana al Galdakao en el "tie break" y sigue en la parte alta de la Superliga 2

Alan Davila y Martín Casais lideraron el triunfo de los de Chicho Alves en A Cachada

Gonzalo Sánchez
17/11/2025 14:26
El Rotoga Boiro está realizando una temporada ilusionante
Damián Avilés

El Rotogal Boiro Voleibol superó 3-2 a Galdakao Boleibol Taldea en el pabellón de A Cachada y sigue en la parte alta del grupo A de Superliga 2. No fue un partido fácil, como ya esperaban los de Chicho Alves, ya que los visitantes empezaron mejor y se adjudicaron el primer set por 21-25. 

En el segundo llegó la reacción boirense, liderada por Alan Davila y Martín Casais, secundados por Juan Andrés Cañete en la anotación, por lo que los locales igualaron el marcador (25-18). En el tercer set fue muy nivelado, el Rotogal estuvo por delante pero no consiguió cerrarlo y Barakaldo apretó desde el saque y el bloqueo para llevárselo por 24-26, poniendo las cosas muy cuesta arriba a los de Chicho Alves.

 Pero el Rotogal no se vino abajo y volvió a dar respuesta en el cuarto, que dominó con claridad para imponerse por 25-16. Esa inercia se matuvo en el quinto, que cayó del lado local por 15-9, por lo que el Rotogal se sitúa a solo tres puntos de la cima y llegará así con plena confianza al próximo duelo directo ante CV Textil Santanderina, segundo clasificado, que se disputará el sábado a las 19 horas.

