Deportes

El Natural Sport regresa con un oro y un bronce de Zagreb

Irene Rodríguez y Lois Tomás se subieron al podio en el Open de Croacia y Thiago Segade y Ainhoa Teira hicieron un buen papel

Gonzalo Sánchez
17/11/2025 13:54
Los deportistas del Natural de Ribera
cedida

Cuatro deportistas do Natural Sport disputaron en Zagreb el Open de Croacia con excelentes resultados. Thiago Segade, Irene Rodríguez, Lois Tomás y Ainhoa Teira, acompañados por el técnico Raúl Bouzas, brillaron este fin de semana tanto en la categoría júnior como en la absoluta y la expedición ribeirense regresó con una medalla de oro y otra de bronce. 

La júnior Irene Rodríguez (-55 kilos) se colgó el oro en Open G-1 tras derrotar a dos representantes croatas y vencer en semifinales a una norteamericana. En la final se impuso por 2-1 a un competidora de Korea. Por su parte, Thiago Segade (-55 kilos) se quedó a las puertas de las medallas al caer en cuartos de final. 

En la competición sénior, Lois Tomás regresa con un bronce de Croacia. El ribeirense venció en primera ronda venció a Matteo Pagliara (Italia) por 2-1. Ya en el segundo superó al serbio Mateja Miletic por 2-0 y en semifinales cedió ante el deportista olímpico francés Ravet Cyrian. Ainhoa Teira no se pudo subir al podio pero hizo un buen papel.

