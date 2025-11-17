El Natural Sport regresa con un oro y un bronce de Zagreb

Los deportistas del Natural de Ribera cedida

Cuatro deportistas do Natural Sport disputaron en Zagreb el Open de Croacia con excelentes resultados. Thiago Segade, Irene Rodríguez, Lois Tomás y Ainhoa Teira, acompañados por el técnico Raúl Bouzas, brillaron este fin de semana tanto en la categoría júnior como en la absoluta y la expedición ribeirense regresó con una medalla de oro y otra de bronce.

La júnior Irene Rodríguez (-55 kilos) se colgó el oro en Open G-1 tras derrotar a dos representantes croatas y vencer en semifinales a una norteamericana. En la final se impuso por 2-1 a un competidora de Korea. Por su parte, Thiago Segade (-55 kilos) se quedó a las puertas de las medallas al caer en cuartos de final.

En la competición sénior, Lois Tomás regresa con un bronce de Croacia. El ribeirense venció en primera ronda venció a Matteo Pagliara (Italia) por 2-1. Ya en el segundo superó al serbio Mateja Miletic por 2-0 y en semifinales cedió ante el deportista olímpico francés Ravet Cyrian. Ainhoa Teira no se pudo subir al podio pero hizo un buen papel.