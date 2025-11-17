Mi cuenta

Deportes

El CJ Cambados corta la racha triunfal del Arousana al empatar en O Pombal

El Céltiga ganó en Santiso (5-6), mientras que EFM Concello de Boiro y Villalonga B cayeron a domicilio

Gonzalo Sánchez
17/11/2025 21:07
El Atlético Arousana no pudo con el CJ Cambados en O Pombal el domingo por la tarde
Mónica Ferreirós

El CJ Cambados cortó la racha triunfal del Atlético Arousana en Segunda Autonómica al empatar el domingo por la tarde en el campo de O Pombal 1-1. Se adelantaron las locales al inicio de la segunda parte con un gol de Senia Santos, pero unos minutos después Miri Señoráns marcó para el líder, que esta vez no pudo materializar sus ocasiones y cede puntos por primera vez en nueve jornadas. 

Por su parte, el Céltiga consiguió una increíble victoria a domicilio en tierras coruñesas en un partido de once goles ante el Santiso (5-6). Las isleñas ganaban 1-5 a la media hora de juego con los tantos de Tania Esperón (2), Cristina, Eva y Garciela, pero antes del descanso las locales marcaron dos goles. A falta de un cuarto de hora del final llegó el quinto, obra de la propia Eva López, pero el Santiso aún tuvo tiempo para maquillar el resultado con otros dos tantos. 

En Primera Autonómica, el filial del Atlético Villalonga perdió en Arteixo ante el Pastoriza por 2-0, pero sigue séptimo en la tabla. Mientras que en Tercera RFEF, el EFM Concello de Boiro vio como se le escapaba un punto en el tiempo de aumento en Santa Isabel ante el Victoria santiagués, que marcó el 1-0 por medjo de Raquel Ruel.

