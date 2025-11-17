El CD Unión desbanca de la tercera plaza al Campolameiro

La lluvia condicionó el juego el estado del campo el sábado en el duelo entre San Martín y Valiño Mónica Ferreirós

El Unión Asados debancó de la tercera plaza al Campolameiro con su victoria el domingo en Vilas por 2-0 en un partido jugado de tú a tú en el que los visitantes también tuvieron ocasiones muy claras. Óscar Galbán e Isma, que se afianza como pichichi de la categoría con 11 goles en 12 partidos, marcaron en la primera parte para los de Luisito González, que están haciendo un temporadón con sólo una derrota y dos empates en once partidos, pero no se acercan a los primeros, cuyo ritmo de puntos en estratosférico.

Y es que Marín y Ribadumia no aflojan. El líder que entrena Sergio Martín ganó 0-2 en Arcade con goles de Jacobo y Sylla en la segunda parte. El Marín lleva 31 puntos de 33 posibles. Con 29 está el Ribadumia, que el sábado por la tarde se impuso en Vista Alegre al Abanqueiro con un tanto de Cheri superada la media hora de juego. La lluvia condicionó el estado del campo, por lo que el partido no fue vistoso para el espectador, con balones largos y muchas disputas y duelos. A los aurinegros les costó coger ritmo de juego, pero poco a poco fue imponiendo su plan de partido y encontrando las ocasiones por banda. Así llegó el 0-1, en una acción entre Roi y Eloy, cuyo dentro desde la izquierda voleó con la zurda desde el punto de penalti Cheri. El equipo de Fran Blanco pudo irse con mayor ventaja al descanso.

En la segunda parte al Ribadumia le anularon un gol, anotado por Cris López, por una supuesta falta de Cheri. Salvo alguna llegada a balón parado, los locales no inquietaron en un partido cerrado y muy trabado.

El Cordeiro no pasó del empate en casa ante el Amanecer (0-0) y se queda a 9 puntos de la zona de play-off. Los de Valga suman 17, los mismos que un San Martín que el sábado goleó 4-1 al Valiño. El equipo de Pedro Carregal empieza a recuperar piezas en ataque. Marcaron Tymo (2), Hugo Abalo y Jonathan, mientras que Daniel Ozores de penalti hizo el único gol visitante. El Cuntis, por su parte, se vio sorprendido en casa por el Flavia (1-2), por lo que los de Padrón se sitúan quintos.

En la zona baja, Caldas y Unión Dena empataron 2-2 en As Corticeiras en un derbi de alternativas. Pabulo hizo el 1-0 a los siete minutos y poco después empató Marcos Paz. Caamaño marcó el 2-1 y durante una hora de partido los locales estuvieron por delante, pero ya en el tiempo de aumento el Dena rescató un punto con el tanto de David Chan. Los meañesas siguen antepenúltimos con cinco puntos menos que los caldenses. so. l