El Cambados se agranda en Burgáns ante un Alondras en plena crisis

El CJ Cambados echó el candado a su portería por cuarta vez en liga y es el tercer equipo menos goleado de la categoría Mónica Ferreirós

El CJ Cambados consiguió su tercera victoria en liga, la segunda en Burgáns, al superar al Alondras 2-0 con goles de Nico y Tiko que permiten a los de Pénjamo rebasar en la tabla a su rival e instalarse en la zona media con un colchón de cinco puntos sobre el descenso.

Fue una nueva demostración de la capacidad competitiva como equipo de los amarillos, con menos nombres en su plantilla que los de Cangas, pero con las ideas muy claras y un nuevo ejercicio táctico a nivel colectivo para entender y ejecutar el plan de partido, que comenzó con imprecisiones y sin ocasiones.

Fue el Cambados el que avisó en la primera en un centro de Tava que despejó el portero Brais. El balón quedó suelto en área pequeña y los locales no llegaron para poder rematar. El equipo de Pénjamo tuvo otra en un centro que se paseó por el área sin rematador. El Alondras optó por cargar el juego por las bandas, buscando el desborde Javi Pereira y Martín Rafael, pero no lograron profundizar. Fue el Cambados el que volvió a acercarse, esta vez con acierto para hacer el 1-0 a la media hora de juego. Aprovechando una mala entrega del Alondras, Nico Fernández, muy listo, cogió el rechace para meterse en área y finalizar con un remate a la escuadra, anotando así su segundo gol en liga. El Alondras intentó reaccionar hasta el descanso, sobre todo a balón parado. Los de Cangas dispusieron de sendos córners con remates. En el primer atrapó David Conde sin problemas, mientras que en el segundo el balón no cogió portería tras un disparo cruzado en rechace.

Los jugadores del CJ Cambados abrazan a Nico tras anotar el primer gol del partido ayer en Burgáns Mónica Ferreirós

En la segunda parte, con la entrada de Ube, el Alondras acumuló más jugadores en posiciones avanzadas, con la idea de darle amplitud al juego, para sacar centros desde banda o rupturas de jugadores de segunda línea. Al Cambados le tocó defender y lo hizo bien, ya que es una faceta en la que está bien organizado y es muy solidario y contundente. A esta seguridad defensiva se unió el refuerzo anímico que supuso el 2-0. Llegó a falta de un cuarto de hora en un pase de Fran para Anxo, que penetró en área y dio el pase atrás a la llegada de Tiko, que sólo tuvo que empujar a la red.

De ahí al final el Cambados estuvo cerca de aumentar la cuenta. Diego Hernández tuvo dos ocasiones. En el primer mano a mano con Pereiro optó por definir de vaselina y el balón se perdió por poco. En la segunda encaró portería y optó por recortar para acomarde el balón a su pierna derecha, pero llegó providencial al robo un defensa. El Alondras, salvo disparos de Ube y Joel que salieron altos, no tuvo apenas caudal ofensivo para inquietar a un recién ascendido que se se sitúa decimoprimero con 13 puntos en 11 jornadas y siendo el tercer equipo de la categoría que menos goles encaja (8), tras Somozas (6) y Estradense (7).

El equipo de Pénjamo rebasa en la tabla a los de Cangas, que llevan ocho jornadas sin ganar Mónica Ferreirós