Alysson y Facu relanzan al Boiro frente al Barbadás

Diego Enjamio presiona a un jugador del Barbadás ante la presencia del árbitro en un campo de Barraña muy blando y embarrado por las bandas Tania Martínez

Objetivo cumplido. El Boiro se reencontró con la victoria tras tres jornadas marcadas por el infortunio arbitral al vencer en Barraña al Barbadás por 2-0. Marcaron Allyson, que se estrenó como goleador, y Facu Moreyra, por lo que el equipo de Jose Tizón se sitúa en mitad de la tabla con un colchón de siete puntos sobre la zona de descenso.

Los locales fueron superiores en la primera parte, condicionada por el estado del campo, muy blando y con ambas bandas embarradas, lo que obligó a ambos a jugar directo. El Boiro lo hizo sobre Allyson, que fue el hombre boya y ganó muchos balones para que su equipo pudiese desplegarse en ataque en su estructura de 4-2-3-1, mientras los ourensanos se protegieron con un 5-4-1, muy replegados. El Boiro no tardó en generar ocasiones. La primera de Allyson, a los cinco minutos, tras ganarle la espalda a un central y el duelo cuerpo a cuerpo a otro, marcando el 1-0 en el mano a mano con la pierna izquierda. Por delante en el marcador todo fue más fácil para el Boiro, que supo jugar el partido que tocaba hacer.

El Boiro siguió encadenando llegadas. Allyson, con poco ángulo y varios compañeros en área, optó por disparar y el balón se fue al lateral de la red. Facu, llegando por la izquierda, generó otra clara, sin rematador. Un disparo de Prol, que se le escapó al portero, no fue aprovechado por Landeira ni por Romero. Yosi Montoto tuvo otra en una falta lateral en la que puso un centro que se paseó por el área sin que pudiese llegar Nieto en el segundo palo. Salvo una aproximación en un córner, el Barbadás no se acercó al área de Borja en el primer período.

Ya en el segundo el Barbadás se reestructuró, pasando a defensa de cuatro y adelantando a Marcelo al centro del campo. Los visitantes se estiraron más, pero en su primera llegada el Boiro sentenció el partido. Allyson descargó para Prol, que puso un centro que cabeceó Facu Moreyra desde el punto de penalti a la escuadra. Un auténtico golazo. Tras el 2-0 el partido fue más plácido para los de Tizón, que estuvieron cerca de hacer el tercero.

El Barbadás sólo inquietó a balón parado, pero salvo una falta de Presas que paró Borja, apenas generaron los visitantes. Con los cambios se reactivó el ataque local, que volvió a rondar el tercero en un centro de Insua que remató Casais, pero el balón se perdió cerca del poste. El Barbadás tuvo una última en el tiempo de aumento, en una falta colgada al área que remató Xurxo al larguero. No hubo tiempo para más y los locales lograron una merecida victoria.