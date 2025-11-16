Este Céltiga vuela alto

Sobrido, que le marcó a su exquipo, celebra con sus compañeros el 2-0 Mónica Ferreirós

El Céltiga suma y sigue. El equipo de Luis Carro prolonga su racha positiva tras encadenar su quinto triunfo seguido al derrotar en el Salvador Otero al filial del Lugo con goles de Julio Rey y Jose Sobrido. El recién ascendido explotó bien su plan de partido ante un rival que tuvo más balón, pero fue inferior en las áreas. Es la tercera victoria seguida en casa de un Céltiga que sigue en puestos de play-off, ya que es cuarto, siendo cada vez más competitivo y camaleónico para adaptarse a partidos de diferentes contextos

El Céltiga planteó el partido con la idea de contragolpear y ser muy agresivo y vertical en las transiciones ante un rival que asumió el dominio a través de la posesión del balón. Los isleños apretaron alto tras cada pérdida en campo contrario. Fue así como generaron la falta que originó el 1-0. Adri Rodríguez incomodó a Izan, que falló su despeje en la parte izquierda y fuera del área, por lo que hizo falta y vio la amarilla. Del lanzamiento se encargó Julio Rey. El vilagarciano golpeó a portería y el balón dio en la barrera, variando algo su dirección, botó en área pequeña y cogió más velocidad, por lo que el portero Candal sólo pudo acariciarlo antes de que tocase el poste y se fuese al fondo de la portería.

El capi Óscar brilló menos con balón esta vez y se puso al servicio del equipo en la faceta defensiva Mónica Ferreirós

El 1-0 reafirmó el plan local, de tratar de castigar con espacios, sobre todo en la derecha con Nico, cada pérdida de un equipo visitante desplegado en ataques posicionales. El Lugo B dio respuesta y tuvo claras ocasiones para empatar en dos acciones de Ibe con Pedro Delgado. En la primera el central llegó muy bien al cruce, mientras que en la segunda dudó en su despeje y dejó el balón a merced del joven delantero catalán, que remató desde la frontal por encima del larguero.

El Céltiga se desplegaba poco en ataque, pero cada vez que lo hacía llevaba sensación de peligro. Conectaron en la derecha Nico y Santi, cuyo centro abajo al corazón del área pequeña lo salvó un defensa ante la presencia de Adri Rodríguez. Los minutos que precedieron al descanso fueron claramente de dominio y ocasiones visitantes. El Lugo B tuvo una primera gran oportunidad en el minuto 39, en un córner al segundo palo que remató Nico Delgado y salvó junto al poste Martín Sánchez, los visitantes reclamaron penalti al entender que existió mano del defensa. Más clara fue la de Ibe en el minuto 45, tras una gran combinación en pleno asedio visitante. El delantero catalán no pudo superar en el mano a mano a Antón, que salvó con el cuerpo en una parada de balonmano, por lo que el balón se fue por encima del larguero.

Segunda parte

El Céltiga llegó en ventaja al descanso y los visitantes asumieron más riesgos en la segunda parte, pasando a defensa de tres. Pero fue el Céltiga el que volvió a golpear, dejándose llevar por su dinámica positiva. Los locales giraron el juego y llevaron el balón a la izquierda, donde Sobrido vacunó a sus excompañeros tras recortar hacia dentro y sacarse un derechazo seco al primer palo, que le botó justo en área pequeña a Candal. 2-0 con más de media hora por delante.

Unos minutos después, con la entrada de Dani Prada, el Céltiga pasó a línea de cinco en defensa para protegerse más de las acometidas del filial, que siguió percutiendo con balón sin bajar el ritmo ni la fe en sus opciones en el partido. Luis Carro introdujo un triple cambio para dar aire y más orden a su equipo y a falta de un cuarto de hora los locales perdonaron el tercero. Sobrido sirvió el pase al punto de penalti, donde remató Marcos Blanco buscando la escuadra y el balón se perdió por poco.

La defensa del Céltiga echó el candado y Pedro Delgado matuvo un particular duelo con Ibe Mónica Ferreirós

Ficha técnica: Céltiga: Antón; Santi, Pedro Delgado, Martín Sánchez, Álex Rodríguez (Dani Prada, min. 57); Óscar, Giráldez; Nico (Marcos Blanco, min. 66), Julio (Anxo, min. 66), Sobrido (Jordan, min. 76); Adri Rodríguez (Arnosi, min. 66).

Lugo B: Candal; Noah (Dacal, min. 46), Hugo Díaz, Balcedo, Izan (Samu Rozas, min. 76); Nico Delgado (Mateo Muñoz, min. 69), Hugo García; Samu Vázquez (Arao, min. 69) Fran (Tirado, min. 69), Aday; Ibe.

Goles: 1-0 Julio Rey (min. 18); 2-0 Jose Sobrido (min. 52).

Árbitro: Brais García. Amarilla a Álex Rodríguez, Giráldez y Anxo por los locales y a Izan por los visitantes.

Luis Carro escucha durante un partido Gonzalo Salgado