España Sub 17 despide su concentración en O Salnés con victoria ante la República Checa en San Pedro, 2-1

Enzo Alves marcó el primer gol de la selección sub 17 esta mañana Gonzalo Salgado

La selección española Sub 17 se despidió de su semana de concentración en O Salnés con una nueva victoria esta mañana ante la República Checa, a la que superó en el campo de San Pedro por 2-1. Con un muy buen ambiente en la grada y la presencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, el equipo de Sergio García tuvo que emplears a fondo bajo la lluvia para superar a los checos, a los que el jueves había ganado en Baltar por un claro 4-1.

Buen ambiente en San Pedro, con la presencia en el palco del presidente dela RFEF, Rafael Louzán Gonzalo Salgado

El primer gol llegó de penalti en el minuto 34, por una mano muy clara de un defensa checo. El delantero del Real Madrid Enzo Alves, hijo del internacional brasileño Marcelo Vieira, marcó desde los once metros. Pero la alegría y la ventaja no le duraron nada a España, ya que nada más sacar de centro la República Checa se plantó en el área local y también se produjo un penalti, esta vez por derribo. Chab Adam hizo el 1-1 en el 36, resultado con el que se llegó al descanso.

El equipo dirigido por Sergio García, que está clasificado para la Ronda 2 de clasificación del Campeonato de Europa, que será en primavera y se pondrán en juego siete plazas para competir junto a la anfitriona Estonia en el torneo final que se disputará entre el 25 de mayo y el 7 de junio, fue superior en la segunda parte y perdonó en varias ocasiones el 2-1. En el minuto 78 llegó el justo premio en un envío del futbolista del Atlético de Madrid Ian Mencía desde la derecha que cabeceó de forma inapelable el delantero del FC Barcelona Roberto Tomás.

El delantero madridista, hijo de Marcelo, fue el más reclamado por los niños en Vilalonga Gonzalo Salgado

De nuevo el seleccionador Sergio García repartió minutos entre sus futbolistas y en el 84 salió al campo del centrocampista del RC Celta Mateo Sobral. España no tuvo problemas para mantener el resultado y cierra con dos victorias una fructífera semana en Sanxenxo, Ribadumia y A Illa, marcadas por la lluvia y la colaboración de clubes como Portonovo, CD Ribadumia, Céltiga y Villalonga, que se volcaron para que la estancia de los jóvenes internacionales fuese muy acogedora y el trabajo realizado, tanto en sesiones de entrenaniento como en ambos amistosos, muy productivo de cara a pelear por el estar en la fase final y luchar por el título en el Campeonato de Europa.

Enzo firmando autógrafos al final del partido en San Pedro Gonzalo Salgado