El Cambados recibe a un Alondras en horas bajas

Ranca controla el balón durante el último partido del CJ Cambados en casa

El CJ Cambados (15º con 10 puntos) recibe esta tarde en Burgáns al Alondras (12º con 12 puntos) en un partido para cambiar tendencias antes del parón. Los amarillos ansían su segunda victoria de la temporada ante su afición y traducir en un +3 las buenas sensaciones competitivas mostradas en su último duelo en Lugo. Y el Alondras llega muy necesitado ya que, tras ganar sus tres primeros partidos, acumula siete jornadas seguidas sin ganar, aunque en las dos últimas semanas ha amortiguado su caída libre con los empates ante Barco y Boiro.

Por nombres, los de Cangas tienen un equipo para pelear por el play-off, pero la realidad es que llegan a Burgáns con solo 2 puntos de ventaja sobre el recién ascendido, que tiene la posibilidad de rebasarlo y abrir una pequeña brecha sobre la zona de descenso. “El Alondras es un equipo con mucha calidad, que trata de progresar en el juego acumulando secuencias de pase hasta llegar a sus jugadores avanzados, donde tienen mucha calidad, desequilibrantes con velocidad en zonas exteriores y con Luismi como referencia ofensiva siempre peligroso cerca de área”, analiza Pénjamo. “Será importante tenerlos controlados y que no puedan manejar cómodos. Jugamos en casa, tenemos que dar un pasito adelante y hacernos fuertes para sacar resultados positivos, sabemos la entidad del rival por lo que nuestro nivel de competitividad y trabajo tiene que ser alto”. Será por tanto otro partido de pico y palo para el Cambados, que tiene las bajas de Joel y Zalo.