Deportes

El Boiro quiere reencontrarse con la victoria a costa del "rocoso" Barbadás

Partido importante en Barraña para dejar a 8 puntos a un rival directo e irse al parón con buenas sensaciones. Tizón tiene las bajas en defensas de Iago Martínez y Samu Araújo

Gonzalo Sánchez
16/11/2025 06:20
Mario Romero y Óscar Iglesias en una acción del partido
Mario Romero y Óscar Iglesias en una acción del partido
Gonzalo Salgado

El CD Boiro (10º con 12 puntos) recibe esta tarde a las 16.45 horas en Barraña al Barbadás (17º con 7 puntos) en un duelo muy importante. Reencontrarse con la victoria tras tres jornadas marcadas por las desafortunadas decisiones arbitrales, dejar a 8 puntos a un rival directo en la pelea por la permanencia e irse con buenas sensaciones al parón liguero conforman el triple objetivo que persigue esta tarde el equipo de Jose Tizón, que tiene las bajas del lateral izquierdo Samu Araújo por sanción y de Iago Martínez y Bruno Campos por lesión

En los visitantes el técnico Guillermo García no puede contar con los hermanos Nespereira, el lateral izquierdo David ni el mediocentro Toño, ambos sancionados. Los ourensanos llevan nueve jornadas sin ganar, ya que sólo lo hicieron en su estreno en Arteixo y desde entonces han acumulado derrotas en su salidas a los campo de Arosa (3-0), Noia (4-1) y Somozas (3-0), aunque vienen de empatar en el campo del líder Compostela. 

“Es un rival duro y rocoso, muy organizado en fase defensiva y en la fase ofensiva cargan bien el área y son muy fuertes a balón parado”, advierte el técnico vigués de los boirenses. “Necesitamos sacar nuestra mejor versión para intentar ganar”, advierte Tizón, que se ha quejado de las últimas decisiones arbitrales que condicionaron las derrotas ante Gran Peña y Lugo B y el empate en Cangas. 

