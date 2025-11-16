El Atlético Villalonga regresa de Getxo con su primer triunfo en liga

La expedición del Atlético Villalonga celebra su primera victoria en liga al final del partido en Getxo cedida

A la décima fue la vencida. El Atlético Villalonga estrenó su casillero de victorias esta temporada en Segunda RFEF al imponerse el sábado en Getxo al Bizkerre por 0-1. Un golazo de Sabe Gómez decantó el duelo para el equipo de Romina Dadín, que no hizo su mejor partido en cuanto a juego, pero esta vez sí tuvo un premio que llevaba buscando desde el inicio de liga. El triunfo mantiene a las celestes en el último puesto, pero supone una inyección anímica para una plantilla joven que necesita confianza.

Romina Dadín apostó por un once más agresivo para adaptarse al difícil campo Bolue, donde en lo que va de temporada no había ganado ningún visitante, a pesar de que ya pasaron por allí los filiales de Athletic y Deportivo, además del Burgos y el Olímpico de León. El Atlético Villalonga empezó muy bien al partido y a los cinco minutos ya tuvo una ocasión muy clara en un centro de Anita desde banda derecha que remató Emma, pero salvó el 0-1 la portera local con una muy buena parada, Poco pudo hacer en el minuto doce en otra llegada por banda derecha de las visitantes. El centró al área de Anita salió rechazado hacia el vértice de la misma banda, donde apareció Sabe Gómez para sacarse un trallazo que se coló por la escuadra.

El equipo visitante pudo dejar el partido al descanso sentenciado, ya que Emma estrelló un remate en el larguero. Por delante en el marcador el Atlético Villalonga creció desde su solidez defensivo, aunque también tuvo que sufrir en ciertos momentos en los que apretó el Bizkerre.

En la segunda parte las visitantes mantuvieron su agresividad y contundencia, aspectos fundamentales en el plan de partido del cuerpo técnico, aunque el Bizkerre empujó mucho durante los primeros quince minutos de la reanudación. A la hora de partido Romina movió el banquillo con la entrada de Syria y Candela, cambios ofensivos que reactivaron la presión. "Con el paso de los minutos nos ha costado porque el rival ha apretado", reconoce Dadín, ya que el Bizkerre tuvo ocpiones a balón parado. Resistió el Atlético Villalonga que, tras diez jornadas, estrena su casillero de victorias y renueva su ánimo para luchar por la permanencia. "El trabajo del equipo ha sido impecable, es la primera vez que dejamos la portería a cero y estoy muy contenta por las jugadoras", dice la entrenadora. "Vamos todas en la misma dirección", destaca.