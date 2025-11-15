Un triplazo de Óscar Castaño en el último suspiro desata la euforia en el Sara Gómez

Oscar Castaño dio la victoria a los vilagarcianos con su triple casi sobre la bocina Mónica Ferreirós

Un triple de Óscar Castaño en el último segundo dio la victoria al Sigaltec ante el Estudiantes Lugo en el pabellón Sara Gómez. Fue un emocionante final que sirvió de epílogo a un auténtico toma y daca de principio a fin entre dos jóvenes equipos.

Es la segunda victoria seguida de los de Luis Gabín, la tercera en su casillero, que les permite salir de la zona baja a la espera de que se complete esta séptima jornada de liga en Tercera FEB.

El triunfo del Sigaltec tiene más mérito si cabe porque perdió claramente la batalla del rebote y jugó en desventaja en cuanto a centímetros respecto a su rival, en el que el ucraniano Andrii Sytar dominó a su antojo el primer cuarto (12 puntos). Al equipo de Luis Gabín le penalizaron las pérdidas, pero pudo desarrollar su estilo de juego ante un Estudiantes que también quiso jugar con ritmo vivo.

Gabín tuvo que proteger a su equipo atrás con defensas zonales, mientras en ataque Pablo Fernández volvió a ser el faro anotador (29 puntos). Al descanso se llegó con 38-37 y mucha igualdad, la tónica de todo el partido.

Pablo Fernández acabó con 29 puntos Mónica Ferreirós

Hubo varios momentos en la segunda parte en los que los locales parecían que podían abrir una pequeña brecha, pero los lucenses siempre dieron respuesta, ya que dominaban el rebote y gozaban de segundas opciones de ataque, sobreponiéndose a los problemas y dudas que les generó la defensa en zona local.

El duelo entró en el último cuarto con todo por decidir (56-57). El Sigaltec elevó la actividad defensiva, logrando muchos robos (66-62), pero siempre se mantuvo firme el equipo lucense, con Íker Sama y Saúl Ramos secundando en ataque a Sytar. Entre los tres anotaron 54 puntos. El parcial fue de 0-7 y el Sigaltec entró en los últimos tres minutos 4 puntos abajo (68-72).

Fue entonces cuando Óscar Castaño anotó su segundo triple en el partido, con el que encendió a la grada. Un rebote de ataque de Adrián Kovac, otro de los destacados, volvió a nivelar el marcador. Después fue Jorge Rodríguez el que hizo un canastón para poner el empate a 74. El partido entró en un desenlace de cara o cruz. El triple del visitante Hermida no tocó aro y el Sigaltec tuvo su opción con Jorge, que no pudo acertar debajo de canasta ante al intimidación de Sytar. Quedaba tiempo para dos posesiones, una por equipo. El Sigaltec hizo una buena defensa y se jugó el ataque ganador, resuelto por un triplazo de Castaño Rubianes para delirio del pabellón. Quedaban tres décimas, pero el Estudiantes ni siquiera tuvo opción de tiro.

Adrián Kovac, que hizo un gran partido, rebotea ante el ucraniano Sytar Mónica Ferreirós