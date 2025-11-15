El Sigaltec CLB recibe a Lugo con la plantilla entre algodones

Pablo Fernández defiende un balón ante el Navia MONICA VILA

El Sigaltec CLB recibe hoy a las 19:00 horas en el Sara Gómez al Estudiantes Lugo Río de Galicia. Un partido en el que los de Luis Gabín esperan alargar su buena racha ante un rival que, en la tabla clasificatoria, se acerca más a su posición.

Tras vencer al Navia con una gran actuación en casa, los vilagarcianos vuelven a levantar el telón del Sara Gómez, pero en esta ocasión con más bajas que en la pasada jornada.

Por un lado, el técnico del Sigaltec CLB no podrá contar con Aarón Monteagudo, por lesión muscular, para el enfrentamiento ante Lugo. Lo cierto es que hay más jugadores en la plantilla que serán duda hasta el último momento por molestias. “En función de cómo se encuentren decidiremos”, explica el entrenador del Sigaltec CLB.

En lo que respecta al rival, el técnico vilagarciano destaca las cualidades que les llevaron al ascenso en el año 2023, en la fase de Culleredo, así como la corta edad de la mayoría de su plantilla.

“El rival es un equipo joven como nosotros, el mayor es Alejandro Hermida que tiene 25 años, con muchos jugadores de Lugo, a los que conocemos de jugar contra ellos en categorías inferiores”, comenta Gabín.

“Esperamos un partido de mucho ritmo, seguramente con alguna imprecisión de más que tendremos que controlar al ser dos equipos tan jóvenes”, recalca el técnico vilagarciano.

Las claves del partido

La pasada jornada, el Sigaltec CLB dio un paso adelante en lo que respecta al ámbito defensivo, y el gran acierto de jugadores como Pablo Fernández o Bello impulsó el marcador en el Sara Gómez. Un hito que esperan repetir para estar cada jornada más cerca de conseguir la permanencia en Tercera FEB, el objetivo principal del equipo para esta temporada.

“Para ser competitivos necesitaremos como siempre controlar nuestro rebote y controlar de cerca a sus tiradores para que no encuentren situaciones cómodas que les permitan ganar confianza”, destaca Luis Gabín.

El juego interior volverá a tener un papel fundamental para los de Gabín, que ante las bajas que enfrenta para recibir al Lugo tendrá que echar mano de los jugadores del segundo equipo que ya están totalmente integrados con la primera plantilla y que incluso llegaron a viajar a las órdenes de Gabín en los primeros partidos como visitantes en Tercera FEB.