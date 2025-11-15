Mi cuenta

Deportes

El Portonovo y el Umia buscan dar un golpe sobre la mesa como locales

El Villalonga visita al Beluso mañana a las 16:45 horas

María Caldas
15/11/2025 10:30
El Umia continúa último en la tabla clasificatoria
MONICA VILA

El Portonovo SD y el Umia CF se encuentran en una delicada situación en la tabla clasificatoria de Preferente Sur, siendo penúltimo y último, respectivamente. Ahora, ambos equipos buscan dar un golpe sobre la mesa ejerciendo de locales. 

Por un lado, el Portonovo recibe mañana a las 17:00 horas al CD Valladares, equipo que viene de golear al Umia en la pasada jornada (4-1), y que se coloca séptimo con 15 puntos. Por otro lado, el Umia CF de Lino González, al que cada vez se le pone más difícil la permanencia en Preferente, recibe a un CD Moaña en apuros (17:00 horas), ya que también se encuentra en puestos de descenso con 10 puntos en las primeras jornadas. 

Además, llegan a A Senra 2 con tres derrotas consecutivas, por lo que puede ser la gran oportunidad de los de Lino González para comenzar a sumar de tres y encaminar su situación en la tabla clasificatoria del grupo dos. 

El Villalonga FC de Sera, por su parte, visita a un tocado Beluso. Los de Juan Amoedo siguen en puestos de descenso tras dos jornadas sin conocer la derrota, y ahora reciben a un Villalonga que en las últimas cinco jornadas lleva tres victorias, un empate y una derrota, colocándose así en la décima posición con 14 puntos.

