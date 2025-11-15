El Mariscos Antón Cortegada se reencuentra con el dulce sabor de la victoria en Avilés

Marta Sanmartín durante un partido en el pabellón Sara Gómez Mónica Ferreirós

El Mariscos Antón Cortegada se reencontró con la victoria al ganar en Avilés al ADBA por 53-60 en un partido muy serio que dominó desde la mitad del primer cuarto. La superioridad en el rebote y el acierto desde la línea de personal en los últimos instantes, cuando se acercó en el marcador el equipo asturiano, fue determinante para sumar la quinta victoria en un cancha muy difícil.

Y es que las asturianas empezaron fuerte, guiadas por Sara Fraile (20 puntos) para ponerse 2-8. Pero el equipo de Manu Santos ajustó en defensa, empezó a encontrar ventajas en ataque con Blanca Manivesa y a dominar el rebote, endosando un parcial de 10-0 que le puso por delante en el marcador. En el segundo cuarto las de Vilagarcía acentuaron su actividad defensiva y dejaron en 7 puntos a su rival, por lo que se fueron al descanso con una renta de 11 puntos. Y esa fue la tónica de la segunda parte, con Ezumah y Loureiro generando problemas a un rival que aventajaba en un triunfo antes de la cita a las arousanas.

El Cortegada llegó a mandar por 13 puntos en el último cuarto, pero ADBA apretó y llegó a ponerse a 3 a falta de dos minutos (53-56). El equipo de Manu Santos templó los nervios y aseguró la victoria desde la línea de tiros libres con Loureiro y María Angulo. El Cortegada se sitúa con un balance de cinco victorias y dos derrotas y pasa página de lo sucedido la semana pasada en A Coruña ante el Maristas. En la próxima jornada recibirá al Lleida, que lleva seis derrotas en siete partidos.

"Hicimos un partido muy sólido en defensa, y jugamos bien en ataque, aunque con poco acierto", explica Manu Santos, muy satisfecho con sus jugadoras por cumplir el plan de partido "en los básicos", en aspectos como "balance defensivo, bloqueo del rebote, esfuerzo y dureza".