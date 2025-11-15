El Cidade de Ribeira y el Puebla FC buscan volver a la senda de la victoria

El Cidade de Ribeira vuelve a ejercer como local ante el San Tirso Cedida

El Cidade de Ribeira y el Puebla FC encaran la undécima jornada de la Preferente Norte con el objetivo de volver a la senda de la victoria. Por un lado, los de Manuel Ángel reciben en A Fieiteira al San Tirso mañana a las 17:00 horas, equipo que llega con una racha de dos victorias consecutivas y con la tercera plaza bajo el brazo.

El combinado ribeirense vive una situación muy distinta en la tabla clasificatoria, colocándose undécimo con 11 puntos y lastrados por la última derrota a domicilio ante la SD Dubra por 2-0. Como visitante, el San Tirso lleva cuatro victorias y una derrota, además de 12 goles a favor y solo siete en contra.

El Cidade de Ribeira, por su parte, todavía no conoce la derrota como local, acumulando tres victorias y dos empates, además de 11 goles a favor y ocho en contra en A Fieiteira. Reencontrarse con la victoria permitiría a los de Manuel Ángel escalar posiciones en la tabla, a la espera del resultado del encuentro entre AD Miño y Puebla, ya que son los dos equipos que están inmediatamente por encima en la clasificación.

El Puebla FC visita a la AD Miño

El Puebla FC de Chofri se encuentra como décimo clasificado con 13 puntos, dos por encima de su próximo rival, la AD Miño (11). Los pobrenses buscarán romper su mala racha, y es que lastran dos derrotas consecutivas.

Ahora, los de Chofri se enfrentar a uno de sus rivales más directos en la tabla clasificatoria. Como visitante, el Puebla lleva un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas, así como cinco goles a favor y cuatro en contra. Unas cifras que ahora buscan mejorar en el Municipal Gallamonde a las 17:00 horas.