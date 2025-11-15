Céltiga: la quinta seguida pasa por superar al "dinámico" y "difícil" Lugo B

Giráldez es un jugador muy importante en el centro del campo del Céltiga Monica Ferreiros

El Céltiga (5º con 16 puntos) recibe a las 16.45 horas al Lugo B (7º, también con 16 puntos) en un partido muy atractivo en el Salvador Otero por varios motivos. Primero por la dinámica de los locales, que llevan cuatro victorias seguidas y están en puestos de play-off. Y segundo por la capacidad competitiva del joven filial, que sólo ha perdido dos partidos en lo que va de liga y fueron en los campos de los dos primeros clasificados: Compostela y Somozas.

Luis Carro no tiene bajas, una vez que jugadores como Carlos o Rubi Casás han superado sus lesiones y ya se están incorporando al grupo. Acerca del rival, el técnico vilanovés reconoce que “es muy complicado”, dado su dinamismo e individualidades, ya que el Lugo trajo este verano a bastantes chavales de diferentes partes de España para potenciar su filial. Dos de ellos, el delantero catalán Ibe de 20 años y gran juego de espaldas, y el extremo izquierdo Aday, pucelano de 21 años y pichichi de la categoría con 7 goles, están brillando con luz propia en esta primera parte de la temporada.

“Es un equipo, muy dinámico, con muchas armas y bien trabajado. Es capaz de atacarte en posicional variando estructuras y también es capaz de correr con futbolistas rápidos y determinantes por fuera”.

A Luis Carro le preocupan otros factores, como el estado del campo tras el entrenamiento esta semana de la Selección Española Sub 17, y la meteorología, tal y como afecta el viento y la lluvia al juego en Testos, al lado del mar. “Esperemos que no llueva mucho porque creo que el campo va a aguantar bien”.

El plan local pasará por imponer su estilo y que el filial “no esté cómodo”, para sumar una tercera victoria seguida en casa. “En esta categoría es muy difícil ganar como local, sólo hay que ver los resultados cada semana, pero nosotros queremos ser fuertes en casa”.