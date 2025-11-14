“Estamos tratando de subir el nivel de dureza”, dice Pablo Fernández

Pablo Fernández intenta un tiro en el Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB se prepara para recibir mañana en el Sara Gómez al Estudiantes Lugo Río de Galicia a las 19:00 horas. Un enfrentamiento al que los de Luis Gabín llegan con la moral alta tras el triunfo en casa ante el Navia, en el que el vilagarciano Pablo Fernández Carballo volvió a ser gran protagonista en ataque, anotando más de 20 puntos en casa.

“Estamos muy bien tras la victoria, sabíamos que Navia venía en una buena racha. Fue casi todo en el segundo cuarto cuando los triples empezaron a entrar y nos vinimos arriba”, comenta Pablo Fernández.

“El calendario al principio era duro. Nos enfrentamos a cinco equipos llamados a estar arriba, ahora venía Navia que es más de nuestro nivel y tuvimos que ponernos más duros a entrenar. Salimos a darlo todo y nos fue bien”, recalca.

La diferencia física con el resto de equipos es el gran hándicap de los de Gabín. “Al principio nos tocaron equipos con mucha experiencia en esta categoría, que saben el nivel físico que tienen que poner. Nos costó adaptarnos pero ahora estamos tratando de subir ese nivel de dureza”, recalca Fernández. “Tenemos que subir el nivel físico con respecto a los anteriores partidos”, insiste.

Ante Navia, el Sigaltec cumplió con una de las premisas que exigía Luis Gabín: dar un paso adelante a nivel defensivo. “Tuvimos que entrenarlo porque no estábamos acostumbrados a que haya contactos que estén más permitidos porque el nivel físico sube. Si el otro equipo puede hacerlo, tu también puedes hacer esos contactos y usarlos a tu favor en defensa”, explica Pablo Fernández.

Lo cierto, es que el vilagarciano es de los jugadores que más faltas reciben de toda la liga, acumulando hasta el momento 41. El talento del joven encandila a los aficionados, y es que Pablo Fernández lleva una media de 20 puntos por partido y una valoración de 17,8 tras las primeras jornadas de liga regular.

“Tengo mucho balón, entonces tanto Óscar como yo recibimos más faltas”, explica Fernández.

Nivel de exigencia

El ascenso a Tercera FEB fue un logro para todos, sobre todo después de ver la férrea apuesta del Sigaltec por los jugadores de la casa. Ahora, esperan mantener su nivel de las últimas jornadas mañana ante el Lugo.

“Si estamos como este fin de semana pasado le podemos ganar a cualquiera”, dice Pablo Fernández. “Viene un rival que teoricamente se asemeja más a nuestro nivel, aunque tienen jugadores fichados”, destaca.

“Navia también venía bien. Obvio no va a haber muchas victorias como esa en esta liga, porque no vamos a ganar muchos partidos de 30 al descanso, pero queremos poner otra victoria pronto”, afirma el joven. Conseguir la permanencia es el gran objetivo del Sigaltec de aquí a final de temporada, algo que se ve más posible que imposible.

“Es cuestión de ir rascando victorias lo antes posible, ya tenemos la segunda y ahora por la tercera”, asegura.