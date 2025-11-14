Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

España Sub 17 golea a Chequia en Baltar (4-1)

El encuentro contó con la presencia de los presidentes de la Federación Española y Gallega de Fútbol

María Caldas
14/11/2025 11:17
La selección con Rafael Louzán y Pablo Prieto
G. S.

La lluvia dio un breve respiro  y, al menos, permitió que el partido amistoso internacional en la categoría Sub 17 entre las selecciones nacionales española y checa se jugara casi sin agua.

Fantástico ambiente en el campo de Baltar, en Portonovo, y victoria de España por 4-1 con goles de Roberto Tomás (2), Marc Martínez y Ablaye Samb para el equipo que dirige Sergio García y Adam Leibl para la selección checa.

La selección disputó el primer amistoso en Baltar
RFGF

La primera parte fue equilibrada, con una selección checa muy combativa, pero dos goles del jugador del Barça, Roberto Tomás, pusieron a España por delante antes de la media hora de juego. Los checos reaccionaron con un gol en el minuto 51, pero pronto se vieron superados en número y España tomó el control absoluto del partido.

Rafel Louzán acompañó al presidente del Portonovo SD
Gonzalo Salgado

Al partido asistió el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acompañado por Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega. El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, ejerció de anfitrión junto con el presidente del Portonovo SD, Óscar Conde. Villalonga, sede del partido del domingo, también estuvo representada por su presidente, Pablo Estévez. 

La selección vivió su primer amistoso en Portonovo
RFGF

Precisamente, Louzán quiso agradecer la colaboración de ambos clubes obsequiándole una camiseta de la selección española como recuerdo de la visita del equipo sub-17 a Sanxenxo y, en particular, a sus campos.

