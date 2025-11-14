El Mariscos Antón Cortegada pone rumbo a Lleida con el objetivo de volver a conocer la victoria

Gara Jorge intenta un disparo en el último partido en casa MONICA VILA

El Mariscos Antón Cortegada enfrenta hoy a las 18:00 horas su segunda jornada consecutiva como visitante. El equipo de Manu Santos se mide al Robles Lleida en busca de volver a la senda de la victoria tras la derrota ante Maristas Coruña, su segundo golpe consecutivo y tras el que se colocan sextas con 10 puntos.

"Estamos bien. Hay alguna jugadora con molestias pero nada muy destacable", comenta Manu Santos. "Es uno de los equipos más difíciles, juegan un baloncesto muy sólido y todavía nadie ha conseguido ganar en esa pista", destaca el entrenador del Mariscos Antón Cortegada. El Robles Lleida cuenta con cinco jugadoras principales y más de tres en rotación, por lo que estar a la altura físicamente será otro de los retos para el Cortegada.

Entre las jugadoras más destacadas del combinado catalán se encuentran la alero Anastasia Herasymenko o la también alero-pívot Laura Bizco. "Vamos a intentar ganar, sabiendo que ellas son un equipo muy duro y que tienen jugadoras muy consistentes", recalca Manu Santos. La situación clasificatoria de las locales es más crítica que la de las arousanas, ya que se encuentran duodécimas con siete puntos.