Noel Chaves y Adri Rodríguez lideran el triunfo de la Selección Galega UEFA

El once titular de la selección en Ordes Cedida

Noel Chaves, del Juventud Cambados, y Adri Rodríguez, del Céltiga FC fueron los grandes protagonistas en el encuentro amistoso que disputó la Selección Galega UEFA ante la SD Compostela en Vista Alegre, en Ordes, dónde la selección venció por 2-0 gracias a los tantos de los mencionados futbolistas.

El amistoso sirvió para seguir generando buenas sensaciones de cara a la eliminatoria a doble partido que el bloque dirigido por Manolo García deberá enfrentar a finales de mes en Palencia. Allí, Andalucía y Castilla y León esperan para disputar la primera cita nacional de la competición.

Los jugadores celebran el gol Cedida

El partido contra la SD Compostela, como refleja el marcador, fue muy igualado y con pocas ocasiones de gol. Galicia plantó cara, no concedió nada al potencial ofensivo del rival, y repartió los minutos entre todos los jugadores convocados.

Entre los arousanos que disputarón minutos con la camiseta autonómica se encontraron Yosi (CD Boiro), Enjamio (CD Boiro) y Lombao (Arosa SC), además de los mencionados Noel (CJ Cambados) y Adri Rodríguez (Céltiga FC).

En la segunda mitad del enfrentamiento, Noel se encargó de estrenar el marcador al convertir un penalti, mientras que minutos más tarde, Adri Rodríguez materializó el definitivo 2-0.

Yosi, del CD Boiro, durante el partido ante el Compostela Cedida

Recta final de la preparación

La campeona de Europa de hace dos años hará su debut en la fase nacional el sábado 29 de noviembre contra Andalucía en el Mariano Haro de Becerril Campo a partir de las 12 del mediodía.

El segundo compromiso del bloque liderado por Manolo García será 24 horas después, el domingo 30 a la misma hora en la Balastera de Palencia. Andalucía y Castilla y León inaugurarán el campeonato el viernes 28.