Corazón Branquiazul celebra catorce años de fidelidad al RC Deportivo en Ribeira
Los peñistas traen la actuación de Roi da Costa, "Depor Locura", este sábado a las 21:00 horas
La peña deportivista Corazón Branquiazul de Ribeira celebra este sábado 15 de noviembre su XIV aniversario. Para festejar un nuevo año de andadura, traerán a Ribeira el show de Roi da Costa, “Dépor Locura”.
La celebración comenzará a las 19:00 horas en la sede da Tasca do Peirao. “Alí iremos quentando motores e repartindo as invitacións para posteriormente ir en procesión cara o antigo Auditorio”, explican desde Corazón Branquiazul.
La actuación de Roi da Costa será el sábado 15 a las 21:00 horas, con apertura de puertas a las 20:30 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y el reparto de invitaciones será a las 19:00 horas no Peirao. La celebración cuenta con la colaboración del Concello de Ribeira y también de la Tasca do Peirao.
La fiesta no se acabará el sábado, sino que continuará el domingo a las 13:00 horas con una sesión vermú con Amores de Barra. Además, a las 15:00 horas, la peña Corazón Branquiazul organiza una comida para sus socios.
El día de celebración concluirá con los peñistas reunidos para ver a las 18:30 horas el enfrentamiento entre el Córdoba y el RC Deportivo, correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda.