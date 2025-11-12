Corazón Branquiazul celebra catorce años de fidelidad al RC Deportivo en Ribeira

Los peñistas se reunirán para ver el domingo el Córdoba VS Deportivo German Barreiros

La peña deportivista Corazón Branquiazul de Ribeira celebra este sábado 15 de noviembre su XIV aniversario. Para festejar un nuevo año de andadura, traerán a Ribeira el show de Roi da Costa, “Dépor Locura”.

La celebración comenzará a las 19:00 horas en la sede da Tasca do Peirao. “Alí iremos quentando motores e repartindo as invitacións para posteriormente ir en procesión cara o antigo Auditorio”, explican desde Corazón Branquiazul.

La actuación de Roi da Costa será el sábado 15 a las 21:00 horas, con apertura de puertas a las 20:30 horas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y el reparto de invitaciones será a las 19:00 horas no Peirao. La celebración cuenta con la colaboración del Concello de Ribeira y también de la Tasca do Peirao.

La fiesta no se acabará el sábado, sino que continuará el domingo a las 13:00 horas con una sesión vermú con Amores de Barra. Además, a las 15:00 horas, la peña Corazón Branquiazul organiza una comida para sus socios.

El día de celebración concluirá con los peñistas reunidos para ver a las 18:30 horas el enfrentamiento entre el Córdoba y el RC Deportivo, correspondiente a la decimocuarta jornada de Segunda.