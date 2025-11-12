Adri Rodríguez lidera la imparable maquinaria atacante del Céltiga FC

Adrián Rodríguez defiende un balón en el partido ante Viveiro Gonzalo Salgado

El Céltiga FC vive sus mejores horas desde su ascenso a Tercera RFEF. Los de Luis Carro llevan cuatro victorias consecutivas, colocándose así en los puestos de play-off al ocupar la quinta plaza con 16 puntos.

Los isleños no solo se encuentran en la zona noble, sino que también son el tercer equipo más goleador de la categoría con 18 tantos, por detrás de Compostela (19) y Arosa (22).

En las filas del Céltiga se encuentra el segundo máximo anotador de la categoría, Adri Rodríguez, que con seis tantos se encuentra solo por detrás de Aday, del Lugo B, que lleva siete. El delantero vigués, que llegó el año pasado al Salvador Otero, lleva más de una treintena de goles con la rojiblanca.

“Estamos contentos, es verdad que cuando ascendimos no hacíamos muchas cuentas. Sabemos que acabamos de subir y que va a ser difícil. Ahora tenemos una buena racha, incluso cuando perdimos los partidos se podrían haber dado para cualquier lado”, explica el atacante.

“Es evidente que cuando vas subiendo de categoría, sube el nivel. Se nota sobre todo en el ritmo, se entrena un día más y hay equipos como Compos o Arosa que incluso podrían estar más arriba”, señala Adri Rodríguez sobre el éxito del Céltiga en Tercera RFEF.

Un equipo que continuó fiel a su estilo de juego, y con un férreo trabajo detrás en el que todos los jugadores se vuelcan. “Tenemos buen rollo en el vestuario y todo ayuda. Creo que vamos todos en la misma dirección, corrigiendo cosas pero entrenando y compitiendo bien”, destaca.

Un equipo que propone

Si por algo se caracteriza el Céltiga de Luis Carro es por ser atrevido en el último tercio del campo, algo que hace que arriesguen más en el ámbito defensivo, pero que solventan con más goles.

“Se hacen goles porque el equipo propone, somos valientes con y sin balón, pero sobre todo a la hora de generar ocasiones”, comenta Adri Rodríguez. “Puede ser que encajemos más goles que otros equipos, pero creo que es también por esa propuesta de querer ser protagonistas y valientes con el balón”, recalca el vigués.

“A nivel personal tengo ocasiones gracias al trabajo del equipo. Hay momentos en los que entran y otros en las que no, pero se trata de que el equipo genere muchas ocasiones porque es lo que nos va a dar para tener esas cifras goleadoras”, asegura Rodríguez.

El Salvador Otero, el punto fuerte

Jugar en el Salvador Otero supone siempre un extra para el Céltiga FC, y es que en lo que va de temporada, sus mejores números son como local, con tres victorias, un empate y una derrota, además de 10 goles a favor y solo cinco en contra.

“La verdad es que es increíble como la gente nos está apoyando, aún ahora en Tercera que a veces pues hace frío y demás, vienen a vernos”, comenta Adri Rodríguez.

“Yo llegué el año pasado y estoy encantado, tanto con la gente como con el campo, que siempre está bien, y todo lo que envuelve”, recalca el vigués.

“La teoría es que en Preferente ibamos a tener mejores números, pero aún así estamos teniendo muy buenas entradas, siempre están ahí y lo notamos. Nos dan ese plus que siempre se necesita”, destaca el delantero vigués.