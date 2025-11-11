El Boiro clama contra los arbitrajes y el Cambados mantiene su competitividad

Boiro y Cambados están fuera de descenso, pero se les escapó la victoria el domingo DA

Después de las diez primeras jornadas de liga, el Boiro es décimo con 12 puntos, 4 de renta sobre el descenso. El equipo de Jose Tizón está en un buen momento de juego, pero las decisiones arbitrales en los tres últimos partidos han condicionado sus resultados. El gol anulado en Cangas el domingo por un supuesto fuera de juego aún colea en Barraña y el técnico vigués empieza a desesperarse. "Estou queimado e decepcionado porque escapáronsenos dous puntos", dijo al final del partido ante el Alondras, tras perdonar varias ocasiones con el 0-2. "É a terceira semana seguida que nos están a penalizar as arbitraxes", lamentó Tizón.

Dos penaltis muy polémicos condenaron a su equipo ante Gran Peña y LugoB, y el domingo vio como le anulaban el 0-3 en la segunda parte por un fuera de juego "que non é". La paciencia de Tizón, que cumplió su segundo partido de sanción, empieza a estar al límite. "Empezamos a estar un pouco queimados. Nós temos que facer autocrítica porque seguro que estamos facendo cousas mal, pero levamos tres partidos moi perxudicados polas arbitraxes". El siguiente será el fin de será el domingo en Barraña ante el Barbadás,

Por su parte, el CJ Cambados está compitiendo mucho mejor de lo esperado en Tercera RFEF. El domingo estuvo muy cerca de ganar en A Cheda al Lugo B. Un gol de pichichi Aday en el 89 lo impidió. El equipo de Pénjamo sigue fuera de descenso, pero con la sensación de que se le están escapando puntos por detalles. De hecho sus cuatro derrotas han sido por la mínima y fuera de casa sólo cayó en el Vero Boquete de San Lázaro a última hora. El domingo recibe a las 16.30 horas en Burgáns a un Alondras que acumula siete jornadas sin ganar y solo aventaja en dos puntos a los amarillos. Es un partido para empezar a cosechar todo lo que están sembrando los de Pénjamo, demostrando que pueden competir ante cualquier rival de esta liga.