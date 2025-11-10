Ribadumia y CD Unión empataron en el partidazo de la jornada en A Senra

Segundo empate en liga del Ribadumia, que cede el liderato en solitario al Marín Gonzalo Salgado

Ribadumia y CD Unión Asados empataron en A Senra en el gran partido de la jornada del grupo V de Primera Futgal. Un resultado que devuelve el liderato en solitario al Marín, que venció 4-2 al Marcón con un doblete de Javi Pazos y los goles de Sylla y Pedro Espiña. El Campolameiro pudo con el Cordeiro en el otro duelo destacado (2-1), por lo que escala a la tercera plaza y se empieza a esclarecer ya la lucha por el título y los puestos de play-off, con cuatro equipos distanciándose del resto. Y es que el Unión, cuarto, aventaja en 7 puntos al quinto, que es un Cordeiro que ya se queda a 12 del líder Marín.

El partido en A Senra fue muy competido. Empezó avisando el equipo de Luisito González, en una ocasión clara de Isma que definió de vaselina. Pero fue el equipo de Fran Blanco el que golpeó primero en un error en la salida de balón de los rianxeiros. Cheri aprovechó el regalo para marcar el 1-0 antes del descanso. En la segunda parte llevó más la iniciativa el Unión, que empató en el tramo final en un penalti por mano de Sidibé en un centro lateral. Marcó el 1-1 en el 86 Pablo Reboiras. "Foi un moi bo partido dos dous equipos cada un coas súas armas e o resultado é xusto", explica el técnico visitante.

En A Chanciña al Cordeiro se le escapó un punto en el largo tiempo de aumento en un final muy polémico. Iago Otero había logrado el 1-1 en el 83 para los de Valga, pero los locales marcaron el 2-1 en el tiempo de aumento, que fue muy largo. En la última jugada, una falta favorable a los visitantes, el balón dio en la barrera y el rechace le llegó a Kevin Mosquera, que armó una volea que entró por la escuadra tras tocar el larguero, a la vez que el árbitro señalaba el final del partido, lo que desató las protestas visitantes. El portero Lorenzo y el técnico Cardeñosa fueron expulsados por protestar al árbitro este increíble final.

Hasta la sexta plaza escala el Atlético Cuntis, que no falló en su visita al campo de Agolada y se impuso 1-3. Marcaron Fran De Pazos, Martín Varela y Román Acha para los de Iván Castro, que se sitúan a un punto del Cordeiro.

Por su parte, el San Martín empató en Padrón ante el Flavia en un partido condicionado por la polémica expulsión de Paulo antes del descanso co roja directa, cuando los visitantes ya ganaban con el gol de Carlo.

El Abaqueiro iguala a puntos con el Caldas al ganarle 2-0 con los goles de Brais Outeiral y Daniel Lorenzo, mientras Amanecer y Unión Dena continúan en la zona de peligro. Los grovenses perdieron 1-2 con el Pontecaldelas y los meañesas cayeron en Cabo de Cruz 2-1 ante un Valiño que les iguala a 6 puntos, ambas en plazas de descenso.